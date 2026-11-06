KIBUN PACHI-PACHI委員会は、2026年10月28日(水)・29日(木)の2日間、東京国際フォーラムで開催された「組合まつり in TOKYO ～技あり、食あり、Nipponの逸品～」に、「KIBUN PACHI-PACHI」ブースを出展した。

本イベントは、東京都中小企業団体中央会が「中小企業受注拡大プロジェクト」の一環として主催するもので、東京都内および全国の中小企業組合が一堂に会し、各地域・業界の特色ある製品やサービスを紹介する催し。会場には組合関係者をはじめ、多くの来場者が訪れた。

「KIBUN PACHI-PACHI」ブースには、2日間で計893名が来場。このうち823名がパチンコ・パチスロの実機を体験し、その魅力や楽しさに触れた。また、介護・福祉施設などで活用されているパチンコ・パチスロ型レクリエーション機器「トレパチ」と、今回初展示となる「TANO」を展示。両コンテンツには計70名が参加し、実機体験とあわせて多くの来場者が楽しんだ。

また、今回から来場者のアンケートをもとに魅力的なブースを表彰するアワードが開催され、「KIBUN PACHI-PACHI」ブースが「映え・SNSインフルエンサー賞」を受賞。KIBUN PACHI-PACHI委員会では、今後もさまざまなイベントや機会を通じて「KIBUN PACHI-PACHI」ブースを展開し、パチンコ・パチスロの魅力を広く発信していくとしている。

「KIBUN PACHI-PACHI」ブースの模様

パチンコ14台、パチスロ12台に加え、介護・福祉施設向けレクリエーション機器「トレパチ」「TANO」計2台の、総計28台を設置。過去最大規模の出展となり、「映え＆SNSインフルエンサー賞」を7団体で受賞した。

実機体験者属性は、イベントの特性上、年齢層は高くなっているものの、77％が未経験者と休眠ユーザーという結果に。多くの新規ファンと休眠層に遊技体験してもらえたとしている。