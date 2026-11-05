SANKYOは、2026年11月7日(土)・11月8日(日)に幕張メッセ 国際展示場にて開催される「サントリー オールフリー presents 氣志團万博2026 〜房総爆音リゾート〜」に「KUGITAMA」プロジェクトを通じて協賛することを発表した。

「KUGITAMA」プロジェクトでは、パチンコ未経験者や若年層をはじめ、幅広い人々に、玉の動きやゲーム性を楽しく、気軽に体験してもらうため、全国各地で体験型ポップアップイベントを展開していく。

リアルな場でパチンコに触れることで、馴染みのない人には遊技への最初の接点を、かつて楽しんでいた人には当時の感動や楽しさ、懐かしさを改めて感じてもらえる再接点をつくる。こうした体験を通じて、パチンコに対する心理的なハードルを下げ、「KUGITAMA」への共感を育むとともに、次の接点につなげることを目指している。

その一環として、11月7日(土)・11月8日(日)の2日間、「氣志團万博2026」の会場内にブースを出展する。

KUGITAMAブースで楽しめるコンテンツ

ミニゲームでオリジナルステッカーやQUOカードがゲットできたり、最新機種を無料体験したりと、音楽フェスの合間に楽しめるコンテンツが盛りだくさんとなっている。

■連打チャレンジでオリジナルグッズと豪華賞品をゲット！

「P羽根BASTARD!! -暗黒の破壊神-」のシミュレーターゲームの「連打version」に挑戦すると、全員にオリジナルステッカーをプレゼント。さらに、10万点を突破すると先着600名に1,000円分のオリジナルQUOカードがプレゼントされる。

「P羽根BASTARD!! -暗黒の破壊神-」のシミュレーターゲームは10月19日(月)から公開中。イベント当日の練習もかねてぜひ遊んでみよう。

「連打version」はタイトル画面で機種の名前の部分を3回タップまたはクリックすると遊べるようになる。

■最新機種無料体験コーナー

パチンコホールに導入されたばかりの最新パチンコ機種を、無料で体験することができる。

＜設置予定機種＞

・P羽根BASTARD!! -暗黒の破壊神-

・eフィーバー妖怪ウォッチ

これらの機種は、2026年11月2日(月)導入開始の最新機種。導入直後の機種を会場で楽しむことができる。

(C)萩原一至/集英社・BASTARD!! 製作委員会

(C)LEVEL-5/妖怪ウォッチプロジェクト・テレビ東京

さらに機種の体験をすると、全員にオリジナルステッカーとノベルティをプレゼント。ノベルティは、イベント会場の千葉県が名産地である落花生の姿をした夢夢ちゃんのめじるしチャームとなっている。