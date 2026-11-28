赤坂ドリブンズ･鈴木たろう。

ここに書ききれないほど多くタイトルを獲得している、たろう。長年、麻雀界をその強さで牽引してきた。

畏敬の念から「ゼウス」と呼ばれる。

その打ち筋は独創的だ。

「麻雀は自由だから」と、たろうはよく言っている。

盤面を多面的にとらえ、人が思いつかないような選択を繰り出すことも多い。

観戦していて、とてもワクワクする選手だ。

今回は、そんなたろうの打ち回しが光った、11月23日(月)麻雀ch 2試合目について記していきたい。

南2局1本場、トップ目のたろうは、

3巡目に、このような手をもらっていた。

どこに手をかけるか、という場面だが、たろうはこういうときによく、

「横に伸ばして使いたい牌」をトイツから1枚外す打ち方をする。

2枚組になっている部分に、人は「揃っている」という意識を持つものだ。なかなか手をかけられない方も多いことだろう。

しかし、この手で7萬がアンコになっても、役がなくなってしまう。

愚形部分が多いこの手。

役なし愚形テンパイとなって、トップ目からリーチをかけて、他家の反撃に対して無防備となるのは避けたい。

だから、たろうはペンチャンやカンチャンが先に埋まることに期待すると同時に、

1枚「浮かせた」7萬が好形ターツに変化するのを待っているのだ！

狙い通り、マンズリャンメンが出来て、ここでドラ受けを外す打2萬。

先に3萬を引いていればもちろん7萬を打ったであろう。

「牌を横に伸ばす」ことを意識した、たろうらしい7萬の「浮かせ打ち」だ。

この手が、

中盤には、ピンズの愚形を埋めたイーシャンテンとなった。

たろうが切ったこの3筒を、

亜樹がポン。

打4萬として、目指していた役アリテンパイを入れた。

そして、

たろうも7索を引いてテンパイ。

構想通り、牌を横に伸ばしてピンフを作り上げた。

ここは、

ダマテンに構えた。

2着目三浦との点差がそこまで大きくないため、リーチをかけたいと思う方もいらっしゃるだろう。

ただ、自分の手はピンフのみなので、リーチをしたところで爆発的に打点が上がるわけではない。

トップ目なので、自分がアガって局を消化することが大事なここは、アガリ率を下げない選択をとった。

リーチをしたところでラス目の親である寿人はオリないだろう。また、たろうからすると仕掛けて「くれた」3着目の亜樹がオリてしまうのも、局を進めたいたろうにとっては微妙でもある。

これらも、たろうがダマにした理由であろう。

ここで、

「リーチ」

親の寿人からリーチがかかった！

なんと、役はリーチメンホン中。ツモれば6000は6100オールから始まる大物手だ。

これを受けて、

待ちの悪かった亜樹は、回ることを選択する。

そして、

テンパイしているたろうのもとに、寿人の当たり牌7筒がやってきた。

場を見ても全員が9萬は要らなそうで、たろうのリャンメン待ちは「いかにもアガれそう」に見える。

たろうは、7筒を、

止めた！

ここは西を切って、迂回ルートを選択した。

トップ目から、親リーチの一発目に危険を冒すのは、着順の下降を招く可能性があるので損となりやすい。

また、7筒に関しては、5677筒と回りやすい形で使えるのも、ここで西を切ることを後押しする。

点数状況と手格好を踏まえて、たろうは冷静に放銃を回避したのであった。

ただ、この局の話は、これで終わりではない。

たろうは「オリるのが嫌い」なことでも有名だ。

もちろん感情的な話だけではなく、ベタオリした瞬間にその局の期待収支はマイナスになるのだから、簡単に分岐を確定させずに「やれることはやる」のがたろう流だ。

西を落としきったあと、

たろうの手はこのようになっていた。

ここから、たろうは、

9索を切った！

2萬を打つことが出来ればスッキリするが、下家の寿人に通っていない。

8萬は現物だが、これを切ると無筋の7萬が浮いてしまう。

ピンズはオール危険牌。

したがって、丸ごと払い切れそうなソウズに手をかけることで、じっくりと手を作り直そうというのが、たろうの狙いだ。

「チー」

たろうが鳴いた！

少し前に三浦は、

ソウズを仕掛けて満貫のテンパイを入れていたのだが、

その三浦から出た9筒をたろうがリャンメンで鳴いて、

7索を打ち、イーシャンテンにとった。

役なしの仕掛けだが、そもそもド終盤なので役があったところでアガれる可能性も低い。 ならば、流局時テンパイを目標として、寿人の現物であるソウズを切りながら前に進むことをたろうは選んだのだった。

ちなみに、ソウズをリャンメンチーした三浦にも、3索や7索は比較的打ちやすい。

このゼウスの鳴きが、

寿人のところから亜樹のもとへと7筒をいざなう結果となった。

亜樹は、しぶしぶテンパイを崩した。

一方で、たろうは、

なんと、9萬を引いてテンパイを入れた！

このまま、

流局まで持ち込んで、たろうはテンパイ料の1000点をゲット。

手作り、リーチ判断、回る選択、滑り込みテンパイ――

まさに、

出来ることを全てやって、結果に繋げた素晴らしい一局であった。

たろうはこのままトップを獲得。

インタビューに映っていた「ゼウス」の笑顔は、

こんなにも人懐っこいものであった。

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