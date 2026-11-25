Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット 35+』に参加した男性参加者5人が、マイナビニュースのインタビューに登場。参加を決めた理由やX(元恋人)への思い、女性参加者の第一印象、そしてそれぞれが迎えた最後の決断を振り返った。

「復縁100％」で参加した参加者も それぞれが抱えていたXへの思い

『ラブ トランジット 35＋』の男性参加者 (左から)りょう、ヒロヨシ、サトシ、ひかる、ダイチ

――まず、『ラブ トランジット 35+』へ参加を決めた理由を教えてください。

りょう ： Xに誘ってもらいました。ただ、最初はXが1人で参加するものだと思っていて、「めっちゃウケる」という感じだったんですよ(笑)。それがXから「いや、あんたも出るんよ」と言われて、「あ、そういうこと?」って。

僕は結構僻地に住んでいて、出会いがそんなにない環境だったので、せっかく誘ってもらえて恋愛できるんだったら楽しもうかなと。 年齢も年齢なので、“最後の恋”じゃないですけど、そんな恋ができたらいいなという感じで参加しました。

ヒロヨシ ： 僕は誘われた側で、最初は断ったんですよね。でも何回も誘ってくれて、『ラブ トランジット』を観てほしいと言われて。観てみたら、自分の普段の生活では出来ない経験ができそうだったので、トライしてみてもいいかなと思いました。Xと別れてからも友人関係でたまに会っていたんですが、僕には(Xへの)気持ちがあったので、これを機に関係性をはっきりさせるのもいいかなと思って参加しました。最初は復縁100％と言っていました。

サトシ ： 僕はXを誘った側です。別れる時にはっきりと言葉を伝えられていなかったし、(Xからも)聞けていなかったことが心に残っていて。それを確認したいという気持ちがありました。復縁を目指していたので、僕も100％復縁でした。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

――実際には、「付き合っていた」という認識にも違いがあったそうですね。

サトシ ： 僕の認識では3カ月付き合っていたんですけど(笑)。僕はふわっと付き合っていたと思っていて、でも彼女は「きちんとそういうタイミングがなかったじゃん」と交際していたいう気持ちだったみたいで。

ホカンスが始まる前に一度再会したとき、「付き合ってなかったよね」と言われて、一度心が折れてしまったというか。「違ったんだ」とはっきり分かっちゃって。だからホカンスが始まってからも、Xと向き合うまでに少しタイムラグがありました。「そっちがその気なら、じゃあいいわ」みたいな、ちょっと子どもな部分が出ていたなと今は思います(笑)。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

ひかる ： 僕はそもそも、自分には恋愛する資格がないと思っていたので、すべてにおいて0に近かったのかな。新しい恋をしちゃいけないと思って参加していました。

ダイチ ： 僕は誘われた側です。「友だちに戻った方がいい」という話し合いが何度かあって、それに納得して別れたんですけど、彼女が別れようと思った決め手を聞いたことがなかったんですよ。まずはそれを知りたいという気持ちがありました。

それと、純粋に人としても女性としても好きな人だったので、あらゆる面で応援したいと思っていた人が「これに俺を呼ぶんだ」と思ったら、「光栄です」という気持ちになって。僕は99対1で復縁でした。

Xはどんな女性?「惚れ直す」「全てが完璧」

『ラブ トランジット 35+』場面カット

――改めて、皆さんにとってXはどんな女性ですか?

ダイチ ： マイワールドをすごく持っている人ですね。人の目を本当に気にしない。すごく自然体で、作らない、ありのままの人です。でも、ちゃんと彼女には彼女のロジックがあって、自分の中で答えを導き出して行動している。すごく聡明だなと思います。

言葉を選ばない時もありますけど、思っている気持ちはすごく一途で純粋。素敵な女性だと思います。

ひかる ： 僕は、顔、性格、雰囲気、すべてが完璧なんじゃないかなと思いますね。もともとすごく努力家ですし、だからといっておごるわけでもない。何にでも全力で、人との向き合い方もそうですし、食事を作ることも、化粧も、すべてにおいて全力。そこがすごく魅力的な、素敵な女性です。

サトシ ： すごく仕事熱心で、空気が読めるというか、配慮ができる子だなと思っていました。僕が仕事で落ち込んでいる時も、「そんなに頑張りすぎなくていいよ」「あなたがそこにいるだけでいいんじゃない」みたいな言葉をくれて。それに救われたことは今でもしっかり覚えています。

ヒロヨシ ： 喜怒哀楽がはっきりしていて、家族や仕事関係、友人をすごく大切にしている。愛のあふれた女性ですね。たまに怒るとすごく怖いですけど(笑)。でも、そういった厳しさも素敵なところだと思いますし、いろんなことにアンテナを張って、チャレンジ精神がある女性です。友だちとして一緒にいても、いろいろな刺激をもらえる人ですね。

――今回、改めてそれぞれの最後の選択をご覧になって、どう感じましたか?

サトシ ： 僕のXが、自分の中で整理をつけてくれて、ひかる君に言葉をかけている姿を見て、嬉しかったというか、ほっとしたというか。「来てよかった」と言ってくれていたのもちょっと救われましたね。彼女の元気な姿を映像で見られたのも、すごくよかったです。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

今回の生活で初めて知った部分もたくさんあったし、なんならそっちの方が多かった。いろんな彼女を見ることができて、僕がXを誘ったんですけど、今思えば僕が楽しませてもらったなって感じます。

ヒロヨシ ： バカンス中、メールも来ないし、「僕じゃないんだろうな」という気持ちはありました。でも、最後はきちんと結論を出さないとなと思って、Xに告白しに行きました。

ただ、僕の知らないサトシとようこさんの2人の関係を見て、僕じゃなかったことに納得がいったというか。だから、本当に応援するしかないなという感じです。

サトシ ： 最終告白の時、向かいのバスにヒロ君がいて。正直、ヒロ君はいないんじゃないかと思っていたので、それを知った時「難しい戦いになるんだろうな」「僕ではないんだろうな」と思いました。

最終的に僕の方に来てくれたのはもちろん嬉しかったし、自分の思いがきちんとようこさんに伝わったんだという嬉しさもありました。

ヒロ君の思いも全部ひっくるめて、これからようこさんといい時間を築いていかなきゃいけないなという決意のタイミングにもなりました。今も同じ気持ちで一緒にいさせてもらっています。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

「彼女の唯一無二になりたい」 6年間抱いていた思い

ダイチ ： 僕は友だちに戻ってから6年ぐらい経っているんです。その間もずっと思っていたんですけど、「彼女の唯一無二になりたいな」って。だから、この6年間は安心感を一番大事にしていました。

でも、復縁するには、もう一度ときめかせないといけない。この当たり前のことを、僕は安心感で補おうとしていたんですよね。このベクトルの違い。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

僕は一度結婚を経験しているので、安心感の方が上だと思ってしまっていた。でも恋をするのに別にどっちが上とか下とかじゃない。「恋愛偏差値、低いな」と自分でびっくりしました。それが今回の結末につながったんじゃないかなと思います。

「1人で帰るモード」だったのに…バスに乗り込んできたX

りょう ： 僕は、Xが誰の方を向いているのか全く分からなかったんですよ。最終的には、居心地の良さだったり、昔憧れていた時から変わらない感じだったりに改めて惹かれて、Xに告白をしに行きましたけど、自分に矢印が向いているとは思っていなかったので、完全に1人で帰るモードでした。

そしたら、Xがバスに乗り込んできたので、「ああ、いいんだ」みたいな(笑)。

『ラブ トランジット 35+』場面カット

昔はデートっていうデートができていなかったので、昔できなかった、若い頃にするような新鮮なデートができるんじゃないかっていう楽しみを感じましたね。

「これからの人生の方が長い」旅を終えた今

――最後に、『ラブ トランジット 35+』への参加を経て、これからについてどう考えていますか?

ダイチ ： 僕らには、このホカンスの後にはもっと長い人生が待っている。僕はこの経験を生かさないと意味がないと思っているんです。思いを引きずったまま、それを言わずに終わらせたくなかった。思いを伝えて玉砕して、最後に、Xがバスに乗らなかった時、気持ちはめちゃめちゃすっきりしていました。

ひかる ： 僕らはこれからの人生の方が長いので、『ラブ トランジット 35+』に出させてもらったことを誇りに、プラスに思って、この素敵な参加者たちに負けないように、まずは僕自身が今後も頑張って過ごしたいなと思っています。

最後の選択を経た今だからこそ語れる言葉から、『ラブ トランジット 35+』で描かれた恋愛のその先が垣間見えるインタビューとなった。













≪作品概要≫

作品名：『ラブ トランジット 35+』

話数：全8話 配信中

製作：Amazon

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