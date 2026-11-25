2026年11月21日(土)、esports TOKYO BAY studioにて、アニメ『テニスの王子様』シリーズの25周年を記念した連続イベント企画の第2弾『テニプリ 25th Anniversary Event -Fever- Vol.2』が開催された。

本イベントには、青春学園中等部より置鮎龍太郎(手塚国光役／山吹中・喜多一馬 兼役)、近藤孝行(大石秀一郎役)、甲斐田ゆき(不二周助役)、MCを務めた川本成(河村隆役)の4名が登壇。加えて、不動峰中学校より川原慶久(橘桔平役)、鈴木千尋(神尾アキラ役)、前田剛(石田鉄役)、山吹中学校より佐々木望(亜久津仁役)、小林由美子(壇太一役)が出演し、総勢9名の声優陣が集結した。

サプライズで開幕した本イベントのための書き下ろしオリジナル朗読劇をはじめ、アニメ25周年の歴史を振り返るスペシャルトーク、好評発売中のゲーム紹介コーナー、観客参加型クイズ、各学校ごとに1曲ずつ披露された熱いライブステージなど盛りだくさんの内容で展開。昼の部と夜の部、2公演ともに、熱気と歓声に満ちたステージとなった。

■会場限定の書き下ろしストーリー！「スペシャル朗読劇」

開演の時刻を迎えると、暗転したステージ上にマイクスタンドが立ち並び、事前のアナウンスなしでキャスト陣が登場。今回も本イベントのために書き下ろされたオリジナル朗読劇『テニプリ 25th Anniversary Event：Fever ―青学・不動峰・山吹―』からイベントがスタートするというサプライズ演出に、客席からは大きな歓声が上がった。

時期的には全国大会終了後、U-17合宿を控えたある日の物語。不動峰との練習試合を控えた青学の4人(手塚、大石、不二、河村)。一方、不動峰の橘、神尾、石田(鉄)は青学との練習試合に向かう途中、電車遅延に巻き込まれる。

さらに山吹の亜久津は、U-17(アンダーセブンティーン)合宿への参加を拒否し、壇と喜多が一生懸命引き止める。そこに居合わせた青学の河村に合宿への参加を求められるが、反抗する亜久津。ラケットを持ち豹変した河村と亜久津は走り出す。

青学と不動峰の練習試合、山吹も到着し、集まる面々。U-17合宿を目前にやる気に満ちあふれた三校はそれぞれの熱い気持ちを宣言し、手塚からの「油断せずに行こう。テニプリ、ファイオー！」の決め台詞で朗読劇を締めくくると、客席の熱狂は最高潮に達した。

■当時の思い出が蘇る「25周年記念トーク」

朗読劇を終え、MCの川本成(河村隆役)を先頭に改めて登場したキャスト陣から挨拶が行われた後、最初のコーナーである「25周年記念トーク」へ。

不動峰や山吹が登場した激闘の日々を振り返りながら、事前に実施されたキャストアンケートをもとに、20〜25年前のアフレコ当時の裏話や、お互いの学校に対する印象、アニメ本編でのベストシーンや思い出のセリフなどが語られた。今だからこそ明かせるアフレコ現場の空気感や、当時と変わらないキャスト同士の息の合った掛け合いに、会場は絶えず驚きと笑いに包まれた。

■好評発売中！「KONAMIゲーム紹介コーナー」

続いての「KONAMIコーナー」では、好評発売中の人気タイトル『テニスの王子様 ぎゅ～っと！ドキドキサバイバル Tie break♡game』および『テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...』をフィーチャー。

本イベントならではの特別仕様として、石田鉄の親愛度アップの演出も盛り込まれ、会場は大盛り上がり。キャラクターボイスによる生朗読でゲーム紹介や最新情報、DLC情報が届けられ、前回のVol.1でも好評だったコーナーにイベント限定の掛け合いも加わり、客席からは大きな拍手と歓声が湧き起こった。

■会場が一体となって挑む「テニプリクイズ」

朗読劇の熱気冷めやらぬ中、続いては観客参加型の「テニプリクイズ」へ。参加者全員が起立し、アニメ『テニスの王子様』シリーズの出演キャスト関連シーンにまつわる3択クイズに「グー・チョキ・パー」のハンドサインで挑む勝ち残り形式で実施された。

ステージ上のキャスト陣も正解を知らされておらず、観客と一緒に頭を悩ませながら大盛り上がり。全問正解者によるじゃんけん大会を勝ち抜いた優勝者には、本日の出演キャスト全員のサイン入りTシャツがプレゼントされ、会場中が一つになる大盛況のコーナーとなった。

■白熱のステージ！各校の代表曲が響く音楽ライブ

置鮎・川本による公式グッズ紹介(キャスト着用のTシャツやアクリルスタンド、うちわ等)およびオンラインストア受注販売の案内を挟み、ファン待望のLIVEコーナーがスタート。

トップバッターの不動峰キャスト(川原、鈴木、前田)が神尾アキラのキャラクターソングである「PERFECT GAME」を響かせると、客席は曲に合わせてリズムに乗りはじめる。続いて青学キャスト(置鮎、近藤、甲斐田、川本)が登場し、青酢の代表曲「WHITE LINE」をアレンジした「WHITE LINE arrange C」を披露した。当日不在だった越前リョーマ役・皆川純子のコーラス音源も重なる演出で、美しいハーモニーが会場いっぱいに響き渡り、客席は温かな感動に包まれた。

そして山吹キャスト(佐々木、小林、置鮎)による「ダイヤモンドダスト」が披露されると、緑色の光が会場を包み込んだ。

■エンディング〜全員で「テニプリFEVER」を大合唱！

ライブの熱気が残るステージに全キャストが再び勢揃いし、一人ひとりからファンへ向けた感謝のメッセージが届けられた。作品を25年間愛し続けてくれたファンへの熱い思いや、久しぶりに顔を合わせた仲間との絆を噛みしめる言葉に、客席からは温かい拍手が惜しみなく送られた。

そしてフィナーレを飾ったのは、本イベントのタイトルでもある楽曲「テニプリFEVER」。9名のキャスト全員による息の合ったパフォーマンスと、観客の手拍子＆コールが会場全体を揺らした。最後はキャスト全員でご来場の御礼を伝え、『Vol.2』も大盛況のうちに幕を閉じた。

「テニプリ 25th Anniversary Event -Fever- Vol.2」概要

イベント名：テニプリ 25th Anniversary Event -Fever- Vol.2

開催日時：2026年11月21日(土)

［昼の部］13:00開場／14:00開演

［夜の部］17:00開場／18:00開演

会場：esports TOKYO BAY studio

チケット料金：7,500円(税込)

＜出演＞

■青学：

置鮎龍太郎(手塚国光役)、近藤孝行(大石秀一郎役)、甲斐田ゆき(不二周助役)、川本 成(河村 隆役)

■不動峰：

川原慶久(橘 桔平役)、鈴木千尋(神尾アキラ役)、前田 剛(石田 鉄役)

■山吹：

佐々木 望(亜久津 仁役)、小林由美子(壇 太一役)、置鮎龍太郎(喜多一馬役 ※兼任)

＜配信チケット＞

見逃し配信：～2026年12月1日(火)23:59

販売期間：～2026年12月1日(火)18:00

視聴料：3,500円(税込)

配信URL：U-NEXT

(C)許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

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