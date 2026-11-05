京楽産業．は、VTuberグループ「あおぎり高校」のオリジナルパチンコ演出を制作し、2026年10月28日(水)20時よりmellow-fan(旧OPENREC.tv)の『あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)』特別編の中で初公開。演出には、所属メンバーの音霊魂子、月赴ゐぶき、うる虎がーるの収録したボイスも使用されている。

KYORAKU開発チームが「あおぎり高校」オリジナルのパチンコ演出を制作

同社は、VTuberグループ「あおぎり高校」とともに多様な取り組みを展開してきたが、今回、パチンコ遊技機の開発で培った映像・サウンド演出のノウハウを活かし、「あおぎり高校」をテーマにしたオリジナルパチンコ演出を新たに制作した。

演出内で流れるボイスは、同社を訪問した音霊魂子、月赴ゐぶき、うる虎がーるの3名が、本企画のために新たに収録した専用ボイス。完成したオリジナル演出は、番組『あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)』の特別編「パチンコ開発の世界!? 京楽産業．に潜入！」にて初公開された。番組内では、メンバー3名が本社オフィスでの開発スタッフへのインタビューやショールームでの試打、工場での組み立て体験などを通じて、パチンコ開発の現場を密着取材している。

なお、本動画は、2026年11月13日(金)19時よりYouTube「KYORAKU CHANNEL」でも配信される。

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