セガ フェイブは、2026年11月6日(金)・7日(土)に東京ビッグサイトにて開催される『AMUSEMENT EXPO 2026』のセガ フェイブブース出展情報の第2弾を公開。これをもって全ての出展情報が公開となった。

●『AMUSEMENT EXPO 2026』開催概要

【会期】

ビジネスデー：2026年11月6日(金)10:00～17:00(最終入場：16:30)

ユーザーデー：2026年11月7日(土)9:00～17:00(最終入場：16:30)

【会場】東京ビッグサイト 南展示棟1・2・3・4ホール

プライズフェア内 セガ フェイブコーナーでは物販やキャラクターグリーティングを実施！【南展示棟3・4ホール(4階)】

●セガ フェイブストア

『AMUSEMENT EXPO 2026』にて、オンライン購入サイトの「セガ フェイブストア」が1日限定のポップアップショップを南展示棟3・4ホール(4階)プライズフェア内のセガ フェイブコーナーに出展する。

音ゲー筐体デザインのTシャツや「オンゲキ」のショルダーバッグ、UFOキャッチャー筐体をかたどったアクリルスタンドのほか、ソニック＆フレンズやサンリオキャラクターズ、ディズニーキャラクターのグッズなどが販売される。

来場者のお気に入りアイテムを実際に見ながら購入できるワクワクする場を提供する。

＜販売商品一覧＞

・maimai でらっくす 筐体Tシャツ / 5,500円(税込)

・CHUNITHM 筐体Tシャツ / 5,500円(税込)

・オンゲキ Re:Fresh Act.2 ショルダーバッグ / 3,300円(税込)

・NEW UFO CATCHER Tシャツ(M)(L)(XL) / 3,509円(税込)

・アクリルスタンド【UFO CATCHER 7】 / 1,507円(税込)

・アクリルスタンド【UFO CATCHER TRIPLE】 / 1,507円(税込)

・アクリルスタンド【UFO CATCHER 9 third】 / 1,507円(税込)

・アクリルスタンド【UFO CATCHER 10】 / 1,507円(税込)

・アクリルスタンド【NEW UFO CATCHER】 / 1,507円(税込)

・アクリルスタンド【UFO CATCHER】 / 1,507円(税込)

■以下のグッズも販売予定となっている。

【SONIC & FRIENDS(ソニック アンド フレンズ)】

世界的人気『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のキャラクターたちが、キュートにデフォルメされた注目シリーズ！ポップで可愛らしいデザインで、ほっこり癒やされること間違いなし。持ち歩きやすいサイズ感のマスコットから日常使いしやすい雑貨まで、ファン必見のラインナップを揃えて展開する。

【SONIC & FRIENDS × Sanrio characters(ソニックアンドフレンズ サンリオキャラクターズ)】

『ソニック＆フレンズ』と「サンリオキャラクターズ」による夢のスペシャルコラボが実現！ハローキティやシナモロールなどの人気キャラクターの着ぐるみをまとった、ここでしか手に入らないソニックたちの特別なデザインが魅力。お互いの世界観がキュートに融合した、思わず集めたくなる愛らしさ満点な限定アイテムを豊富に取り揃えている。

【Kawai YumYum MART(カワイイヤムヤムマート)】

“サンリオキャラクターの住む街のお店”をテーマにした「Kawaii YumYum MART」シリーズ第1弾！ハンバーガーやポテト、パンケーキといったダイナーフードになりきったハローキティやクロミたちが大集合。日本ならではの“Kawaii”と美味しそうな“YumYum”が詰まった、ポップで遊び心あふれるコレクションとなっている。

【ジュエルペット】

魔法の瞳を持つ宝石のペットたち「ジュエルペット」のセガ新作グッズが登場！ルビーやサフィー、ガーネットたちの愛らしい表情やふわふわな質感はそのままに、ファン待望のアイテムとして立体化。カバンに付けて一緒にお出かけできるマスコットなど、コレクション欲をくすぐる可愛らしいラインナップで作品の世界観をお届けする。

【きゃらマロ Disney】

まるであま～いマシュマロみたいなスイーツモチーフの串挿しデザインが可愛い『きゃらマロ』シリーズにディズニーキャラクターが登場。ミニーマウスやディズニーの仲間たちが本物のお菓子のようなマスコットになった。マスコットは串から取り外しも可能で、バッグのワンポイントにしたり外出先での「ぬい撮り」を楽しんだりと幅広く活躍する。

【アクぬいCollection トイ・ストーリー】

アクリルスタンドとぬいぐるみが融合した、新感覚のディスプレイフィギュア『アクぬいCollection』に『トイ・ストーリー』が登場！ウッディやバズたちを台座パーツに自由に乗せて飾れるだけでなく、付属の専用スティックを使えば外での「ぬい撮り」も手軽に楽しめる。飾っても持ち歩いても映える、作品ファン必見のアイテム。

お気に入りが見つかる、「セガ フェイブストア」のオンラインショップでも購入できる。

●BLOFFFuブース

2026年10月16日から発売を開始した、ぬいぐるみの持つ愛らしさと、成型ボディならではの遊びを融合させた、新しいハイブリッドトイ「BLOFFFu(ブロッフ)」の特設コーナーを、11月7日(土)のユーザーデー限定で、南展示棟3・4ホール(4階)プライズフェア内のセガ フェイブコーナーに展開する。

全36種類におよぶ世界的なキャラクターを一挙にラインナップし、3サイズの展開を含む全59商品の豊富なバリエーションがずらりと並ぶ。

さまざまな日常のシーンで好きなキャラクターを取り入れられるよう、用途に応じた3つのサイズが展開される。

・BIT(ビット)：いつでも持ち歩けて、いつでも飾れる。手のひらで弾む、最小のパートナー。

・MOD(モッド)：座らせたり、立たせたり、ポーズを変えたり。遊べて、飾れて、ちょうどいい中間サイズ。

・DEKA(デカ)：思わず「デカっ！」な圧倒的ボリューム。置くだけで、空間の主役になるシリーズ最大サイズ。

＜商品ラインナップ＞

BLOFFFu 各種

・BIT：2,420円(税込) / MOD：3,980円(税込) / DEKA：8,980円(税込)

BLOFFFu オリジナルシリーズ

・BIT：2,280円(税込) / MOD：3,640円(税込)

展開商品：全36種類

・BLOFFFuオリジナルシリーズ：ジグ / アム / ミャッフ

・SONIC & FRIENDS：ソニック / シャドウ / テイルス / ナックルズ / エミー / Dr.エッグマン

・サンリオキャラクターズ：ハローキティ / クロミ / マイメロディ / シナモロール / ポムポムプリン / ポチャッコ / HIYAKE ハローキティ / HIYAKE シナモロール

・ディズニー：ベイマックス / スティッチ

・ピクサー：ロッツォ

・マーベル：スパイダーマン / アイアンマン / キャプテン・アメリカ / ハルク

・パワーパフガールズ：ブロッサム / バブルス / バターカップ

・トムとジェリー：トム / ジェリー

・グレムリン：ギズモ

・セサミストリート：エルモ / クッキーモンスター

・ピーナッツ：スヌーピー

・スポンジ・ボブ：スポンジ・ボブ

・うる星やつら：ラム

・魔法の天使クリィミーマミ：クリィミーマミ

●キャラクターグリーティング

キャラクターたちが続々登場！セガ フェイブブースのユーザーデーではキャラクターたちと一緒に写真を撮影できるキャラクターグリーティングが実施される。

お気に入りのキャラクターとぜひ一緒に写真をとって、思い出を持ち帰ろう。

【ソニック・ザ・ヘッジホッグ】

2026年11月7日(土)10:00/13:00/15:00

【おさるのジョージ】

2026年11月7日(土)10:30/12:30/15:30

【ハローキティ】

2026年11月7日(土)11:00/14:30/16:00

【シナモロール】

2026年11月7日(土)11:30/13:30/16:00

【クロミ】

2026年11月7日(土)12:00/14:00/16:00

※上記時間は変更になる場合がある。

※当日の衣装は変更になる場合がある。

セガ フェイブブースの出展情報【南展示棟1・2ホール(1階)】

●「パウ・パトロール」コーナー

世界中の子供たちに大人気のアニメ作品「パウ・パトロール」ののりものゲーム「パウ・パトロール チェイスといっしょ」と「パウ・パトロール マーシャルといっしょ」が登場！

チェイスとマーシャルといっしょにアドベンチャー・ベイで起こった様々なトラブルをパウっとかいけつしよう！ゲームを遊ぶとカード(全80種)がランダムで1枚もらえる。

●「SMAREVO」コーナー

パチンコ・パチスロの最新＆人気機種を1台で楽しめるデジタルパチンコ・パチスロメダル転用機『SMAREVO』。

収録機種も最新・人気機種をはじめ、「アラジン」や「獣王」などの往年の人気タイトルも収録。またアミューズメント製品ならではのコンテンツとして、ボーナスからはじめられる「ダイレクトボーナス機能」や、短時間で大量のメダルを獲得できる可能性のある「チャレンジゲーム」、などオリジナル要素も搭載される。

会場では、「オリジナルチャレンジゲーム」を使用したイベントも実施。チャレンジ条件をクリアするとオリジナルグッズなどももらえるので、是非チャレンジしてみよう。

※ノベルティグッズは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●「コロコロクルクルぴぃちゃんず」コーナー

最新メダルプッシャーゲーム『コロコロクルクルぴぃちゃんず』。ぴぃちゃんたちと「ゆらゆら」「ころころ」「くるくる」など、さまざまな試練を突破して宝箱の鍵を獲得し、ジャックポットを目指そう！

会場で『コロコロクルクルぴぃちゃんず』をプレイするとオリジナルクリアファイルをプレゼント。さらに、オリジナルぴぃちゃんマスコットが入ったUFOキャッチャーも用意される。

※ノベルティ・マスコットは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

オリジナルクリアファイル

オリジナルぴぃちゃんマスコット

●「UFOキャッチャー」コーナー

昨年好評だったUFOキャッチャーフリープレイコーナーを本年も実施！UFOキャッチャーに挑戦してUFOキャッチャーオリジナルノベルティをゲットしよう！

筐体をデザインした「UFOキャッチャーアクリルキーホルダー」の復刻やUFOキャッチャー10のPRIZE OUTをイメージした「特大不織布バッグ」などが用意される。

※ノベルティは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●「頭文字D THE ARCADE」コーナー

「頭文字D THE ARCADE」コーナーでは、タッグ大会「ダブルエースCUP」を開催！「ダブルエースCUP」は、2人1組のタッグで戦う新形式の大会。オンライン予選を突破した12組に加え、当日エントリー(抽選制)で4組が出場できる。

さらに、4台バトルで遊べるフリープレイや、豪華賞品が当たるプレゼント抽選会、ノベルティ配布など、当日参加可能な企画も盛りだくさんとなっている。

◆Ｘリポストキャンペーン

当日、対象ポストをリポストした画面をコーナースタッフへ提示すると、先着で会場限定の「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。

※ステッカーの配布は無くなり次第終了となる。

◆豪華賞品が当たる！プレゼント抽選会

大会終了後に案内される頭文字DACコーナー来場者アンケートに回答すると、先着でプレゼント抽選会に参加できる抽選券が配布される。

◆抽選券と引き換えで「オリジナルAimeカード」プレゼント

さらに、プレゼント抽選会終了後まで参加すると、抽選券と引き換えに「オリジナルAimeカード」がプレゼントされる。

※アンケートの案内および抽選券の配布は「ダブルエースCUP」終了後(15:30ごろ)からを予定。記載時刻はあくまで目安であり、当日の進行状況によって前後する場合がある。

※抽選券は上限に達し次第、配布が締め切られる。配布締め切り後にアンケートに回答しても抽選券は配布されない。

※抽選券は1人につき1枚までの配布。1人で複数枚の抽選券所持が発覚した場合、抽選券は無効となる。

※「オリジナルAimeカード」は、プレゼント抽選会終了後に、抽選券1枚と引き換えで1人につき1枚まで配布される。

●「セガUFOキャッチャーオンライン」コーナー

『UFOキャッチャー』がオンラインで遊べる、オンラインクレーンゲーム『セガUFOキャッチャーオンライン』の無料体験コーナーが今年も登場。遊んだ人やアプリの画面提示で特典がプレゼントされる。

※数に限りがあり、無くなり次第終了となる。

アーケード音ゲー4社合同ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』チケット一般発売中

『AMUSEMENT EXPO 2026』内で主催者イベントとして開催される、アーケード音ゲー4社による合同ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』にもセガ フェイブの参加が決定。現在、チケットが一般発売中となっている。

開催日時：2026年11月7日(土) 12:50～16:30

開催場所：東京ビッグサイト 南展示棟4F 『AMUSEMENT EXPO 2026』会場内

＜チケット種別・価格一覧＞

・SS席13,000円(税込)

・S席11,000円(税込)

・A席10,000円(税込)

※『AMUSEMENT EXPO 2026』に9:00から入場可能＆特製ペンライト付き

セガ フェイブ出演者

(C)SEGA

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L673540

(C) 2026 SANRIO/SEGA FAVE

(C) Disney (C) Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)Just Play, LLC

MR. POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. (C) Hasbro. All Rights Reserved.

(C)SEGA FAVE

(C)Sammy

(C)Sammy Networks

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 権許諾証C07-72U

(C)2026 Cheerio Japan Co.,LTD. All Rights Reserved.

(C)しげの秀一／講談社 (C)SEGA

(C)Shuichi Shigeno/KODANSHA All Rights Reserved.

Manufactured and produced by SEGA under license from Kodansha Ltd.

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

(C) 2024 Porsche AG. Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are trademarks of Porsche AG used under license.

Manufactured under license of Stellantis Europe S.p.A. "ALFA ROMEO" is a trademark of Stellantis Europe S.p.A. and/or FCA Group Marketing S.p.A.

(C)2026 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です。