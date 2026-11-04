せーのが展開する「＃FR2(エフアールツー)」は、東京・神保町のコンセプトショップ「＃FR2 TUC(エフアールツー ティーユーシー)」において、パチンコ・パチスロメーカーのサミーとのコラボレーションアイテムを、2026年11月7日(土)、8日(日)の2日間限定で販売する。

「＃FR2 TUC」にとって初となる今回のコラボレーションでは、サミーのプレミアムキャラクター「エイリやん」と、同社の遊技機でおなじみのキリン柄をモチーフにしたクルーネックスウェットとフーディーの全2型を展開。いずれも「＃FR2 TUC」の店舗限定販売となる。

サミーの人気キャラクターと＃FR2の世界観が融合

2026年5月にオープンした「＃FR2 TUC」は、“東京ウサギセンター”の略称で、神保町の路地裏にあるパチンコの景品交換所跡地を活用したコンセプトショップ。ガラス越しに接客し、専用の受け渡し口を通じて商品を販売するなど、景品交換所をモチーフにしたユニークな店舗形態が特徴となっており、不定期で、月に数日のみの営業となっている。

そんな「＃FR2 TUC」が初のコラボレーション相手に迎えたのは、1975年からパチンコ・パチスロの開発・製造・販売を手掛けるサミー。パチンコカルチャーを共通項に、両者のアイデンティティーを掛け合わせた特別なアイテムが誕生した。

コラボレーションアイテム

Sammy × ＃FR2TUC Aliyan Crew Sweat / 価格：18,000円(税抜)

サミーのプレミアムキャラクター「エイリやん」を大胆にデザインしたクルーネックスウェット。背面には、ウサギの耳を付けたエイリやんと、両者のロゴをイメージしたオリジナルグラフィックを配置している。ブラックとグレーの2色を展開。

Sammy × ＃FR2TUC Rabbits Icon Hoodie / 価格：20,000円(税抜)

＃FR2を象徴するウサギのグラフィックに、サミーの遊技機でおなじみのキリン柄を落とし込んだフーディー。背面には鮮やかなグリーンの＃FR2ロゴと「TOKYO USAGI CENTER」の文字をあしらい、両者の世界観を表現している。ブラックとグレーの2色を展開。

■販売情報

発売日：2026年11月7日(土)、8日(日)

販売店舗：＃FR2 TUC

※店舗限定販売。オンラインでの販売は行われない。