全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2026年11月5日(木)から8日(日)まで、福岡県飯塚市で開催される「ワールドクライミンググランドフィナーレ福岡2026」に協賛する。

本大会では、クライミングの国際大会とパラクライミングの国際大会が同じ舞台で開催される。異なる競技カテゴリーの選手たちが、それぞれの技術や個性を発揮して競技に挑む姿は、クライミングの幅広い魅力と、スポーツにおける多様な可能性を感じさせてくれる。

同社は、競技の違いを越えて多様な選手が同じ大会の舞台で活躍する本大会の趣旨に共感。クライミングとパラクライミングの双方を応援することで、選手の挑戦を支えるとともに、誰もがスポーツに親しみ、それぞれの力を発揮できる社会の実現に貢献したいと考え、こうした思いから、昨年に続き、本大会への協賛を決定。今後も世界中に夢と感動を与えるスポーツの発展を応援していくとしている。

■「ワールドクライミング グランドフィナーレ 福岡2026」大会概要

日程：2026年11月5日(木)～8日(日)

会場：筑豊緑地公園／いいづかスポーツ・リゾート ザ・リトリート(福岡県飯塚市)

競技：男女混合の国別チーム戦、パラクライミング

＜大会スケジュール(開始予定時刻)＞

11月5日(木) パラクライミング：予選① 9:00～／予選② 16:30～

11月6日(金) パラクライミング：決勝 10:00～／表彰式 14:30～

11月7日(土) チーム ボルダー：予選 9:30～／決勝 14:30～／表彰式 16:10～

11月8日(日) チーム リード：予選 9:30～／決勝 15:00～／表彰式 17:00～