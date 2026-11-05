2026年11月2日に発売された『将棋世界2026年12月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、藤井聡太竜王・名人インタビュー「美しい代表局を残したい」や、第６期白玲戦七番勝負第５局の観戦記「歴史の扉を開けた決断の桂捨て」など、読み応えのある記事を掲載しています。

藤井聡太竜王・名人インタビュー「美しい代表局を残したい」

2016年10月、藤井聡太四段が棋界に降り立った。史上最年少棋士、というだけでも新しい歴史の始まりを感じさせるに十分だったが、実際に到来したのはそれだけに留まらず、将棋史の中でももっともセンセーショナルな現象だった。記録づくめの10年を振り返る。

第６期白玲戦七番勝負第５局観戦記「歴史の扉を開けた決断の桂捨て」

西山朋佳白玲が挑戦者・福間香奈女流四冠に３勝１敗と王手をかけて迎えた第５局。 西山防衛なら「クイーン白玲」の資格獲得と同時に、新制度として導入された「フリークラス編入」の権利も与えられる。史上初の女性棋士誕生へ、あと１勝に迫った大一番の観戦記をお届けする。

『将棋世界2026年12月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・森内俊之九段解説 第39期竜王戦七番勝負第１局観戦記「藤井に見えているもの」

・渡邊晴磨新四段インタビュー「三段リーグ一期抜け！ 諦めない心でつかんだ史上８人目の快挙」

・柵木幹太五段の戦術講座「マセカン流相掛かりのススメ」

・麻加朋による将棋小説「護る将」後編

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！