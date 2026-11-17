第85期Ａ級順位戦（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は５回戦が進行中。11月16日（月）には糸谷哲郎九段―永瀬拓矢九段の一戦が関西将棋会館で行われました。相掛かり調の力戦に進んだ対局は89手で糸谷九段が勝利。序盤からの怒涛の早指しを結実させて今期２勝目としています。

糸谷流の超早指し

永瀬九段と豊島将之九段が４戦全勝で走る今期のＡ級順位戦。１勝３敗と黒星先行の糸谷九段はなんとしてでも白星が欲しい状況です。その糸谷九段は先手番で迎えた本局で相掛かり調の早繰り銀の趣向を披露。序盤から相手にだけ飛車先の歩交換を許すだけに力戦の感はありますが、持ち時間を１分も使わない超早指しからは準備のほどがうかがわれます。

対照的に永瀬九段はじっくり時間を使って対策を考慮。横歩を取った飛車を中央に転戦させる展開は実戦例が少なく、またいつでも先手からの角打ちをケアする必要があるだけに慎重な指し回しが求められます。その後も形勢不明の押し引きは続きますが、一歩抜け出したのは糸谷九段のほうでした。左金をドリブルさせて敵陣そばに迫らせたのがその始まり。

勝負所を作らせず圧倒！

糸谷流の自由奔放な指し回しが止まりません。自陣にいる４枚の金銀と先手玉はいずれも連絡のないバラバラな形ですが、指し進めてみるといつの間にか先手よしになっていたのが永瀬九段としても誤算に。玉頭を制圧する桂跳ねが厳しく、終盤の入り口辺りからは「粘りにいきました」（局後の永瀬九段）という感想が糸谷九段の怪力ぶりを示しています。

終局時刻は21時29分、最後は自玉の詰みを認めた永瀬九段の投了で糸谷九段の今期２勝目が決定。永瀬九段も随所に好手を見せたものの、優れた大局観と驚異的な早指し（持ち時間を２時間残して終局）で相手を圧倒した糸谷九段の強さが光る快勝譜となりました。敗れた永瀬九段は４勝１敗となり一歩後退、糸谷九段は２連勝（３敗）として上位陣争いに向かいます。

水留啓（将棋情報局）