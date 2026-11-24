藤井聡太竜王に服部慎一郎七段が挑戦する第39期竜王戦七番勝負（主催：読売新聞社・日本将棋連盟、特別協賛：野村ホールディングス）は、藤井竜王３連勝で迎えた第４局が11月20日（金）・21日（土）に宮崎県都城市の「霧島創業記念館 吉助」で行われました。３度目の角換わり右玉のねじり合いへと進んだ対局は、藤井竜王が94手で勝利。相手に付け入る隙を与えない完勝で竜王６連覇の偉業を達成しています。

３度目の角換わり右玉

第２局・第３局に続いて角換わり右玉となった本シリーズ。同一戦型とはいえ、その内容はさまざまで、本局は先手の服部七段が局面打開の自陣角を放って戦況が動き始めました。挑戦者の攻めを受けて立つ格好となった藤井竜王は、金銀を中央に結集させつつ、好機と見て継ぎ歩攻めで応戦。早い段階で研究勝負を離れ、読みの深さが試される攻め合いへと突入しました。

服部七段の封じ手が開封され対局再開。金銀を引いて辛抱を続ける後手を尻目に、角を切って攻め続けたのは好判断で、服部七段としては「玉頭攻めがくるまでにいかに右辺で稼げるか」という点がテーマに。しかしこの直後、藤井竜王の放った曲線的な角打ちが流れを一変させます。この角に構って飛車を引いたことで服部七段は貴重な攻めの手番を失うことに。

圧巻の４連勝決着

辛抱の時間を抜けた藤井竜王の攻めに勢いが出てきます。８筋の歩を取り込んで詰めろをかけたのが当然とはいえ厳しい１手。先手からの詰めろに対し、軽い金寄りで受けたのも読みの入った好手で、こうなると藤井竜王の読み勝ちが明らかに。服部七段としては角切り直後の攻め方に工夫が求められた格好ですが、手順の組み合わせの複雑さが災いしました。

終局時刻は17時44分、攻防ともに見込みなしと判断した服部七段が投了。全体を振り返ると、封じ手直後の競り合いが勝敗を分けた形で、目立った妙手はなくとも、相手に難しい選択を迫り続けた藤井竜王の安定ぶりが光る快勝譜となりました。４勝０敗で竜王６連覇を決めた藤井竜王は「難しい将棋が続く中で結果を出せてうれしい」と喜びを語りました。

水留啓（将棋情報局）