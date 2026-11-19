第85期順位戦Ａ級（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は５回戦が進行中。11月18日（水）には広瀬章人王座―豊島将之九段の一戦が名古屋将棋対局場で行われました。千日手指し直し局となった本局では、豊島九段が114手で勝利。無傷の５連勝として挑戦権争いで単独首位に躍り出ています。

夕休明けの千日手

王座獲得で一躍時の人となった広瀬王座は、順位戦４戦全勝と波に乗る豊島九段との対局。両者調子がよく好カードとなること間違いなしです。豊島九段の先手番で始まった対局は終盤の入り口で千日手が成立します。相掛かりの持久戦に進んだ中盤戦。取られそうな銀を捨てたのが広瀬王座の勝負手で、敵陣に馬を作って飛車をいじめれば先手は千日手もやむなしです。まずは広瀬王座がうまく指した格好です。

ともに持ち時間２時間強で迎えた指し直し局が始まったのは20時過ぎでした。この将棋も千日手局と同様に相掛かりの持久戦へと進みます。先手を得た広瀬王座が４七銀型の持久戦を志向すれば、後手の豊島九段は積極的な浮き飛車で応戦。９筋の端攻めで先手陣にキズをつけるなど、戦果を挙げて相手の応手を問いました。先手の反撃が待たれます。

深夜の激闘の末に……

手番を握った広瀬王座の選択は、破られた端を放置しての攻め合いでした。左辺を攻めさせている間に後手の飛車を押さえ込んだのが好着想で、中央に跳ね出した２枚の桂が後手の玉頭に殺到して指しやすい局面に持ち込みます。優勢な広瀬王座がどう勝ちきるかに注目が集まる中、守勢の豊島九段も決め手を与えずに対応。粘り強い指し回しが深夜の逆転の伏線となりました。

日付をまたいでからも形勢の定まらない攻防が続きますが、抜け出したのは豊島九段のほうでした。２筋の銀取りを放置して垂れ歩で攻め合ったのが勝着で、疲労困憊の夜戦で見せた正確な速度計算が光りました。豊島九段の攻めは筋に入っており、さすがの広瀬王座でも粘りが利かない格好です。終局時刻は午前１時44分、最後は広瀬王座の投了で熱戦に幕が下りました。

勝った豊島九段は５勝０敗となり、ライバルの永瀬拓矢九段が敗れていたため単独首位に躍り出ました。深夜の激闘を目の当たりにしたファンも「遅くまでお疲れさまでした」と両対局者へのねぎらいを惜しみませんでした。

水留啓（将棋情報局）