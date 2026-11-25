ALSOK杯第76期王将戦七番勝負（主催：日本将棋連盟、特別協賛：ALSOK株式会社）の挑戦者決定リーグ戦は大詰め。11月24日（火）には最終７回戦全３局の一斉対局が東京・将棋会館で行われました。このうち郷田真隆九段―永瀬拓矢九段の一戦は永瀬九段が160手で勝利。ライバルの藤本渚七段も勝利したため、挑戦の行方は永瀬九段と藤本七段によるプレーオフにもつれ込んでいます。

ともに落とせぬ大一番

挑戦者争いは、４勝１敗の永瀬九段と藤本七段、３勝２敗ながら藤本七段との直接対局が残る前期残留組の伊藤匠叡王の３名に絞られています。２勝３敗で黒星先行の郷田九段としてもリーグ残留には勝利が必須です。郷田九段の先手番で始まった大一番は角換わりへと進み、後手をもって右玉に組んだのが、この日の永瀬九段の用意とみられる作戦で、盤上は穏やかな第二次駒組みへと落ち着きました。

ともに玉を中住まいに組み替えていざ開戦。永瀬九段が９筋の端攻めから手を作れば、郷田九段も持ち駒の桂を使って的確に応戦し、どちらも主導権を譲りません。先にリードを奪ったのは郷田九段で、取られそうな桂を中央にさばいたのが軽い好手。後手の攻めを空振らせつつ２筋で眠っている後手の飛車を狙い、自然と攻めの手番を握り続けることができます。

いつの間にかの逆転劇

ともに持ち時間10分ほどになって迎えた終盤戦、決め手を与えず粘り続けていた永瀬九段にチャンスが訪れます。１筋の端歩を伸ばしたのが当然とはいえ好手で、使えていなかった自陣の飛車に活を入れて形勢逆転。郷田九段としては敵陣に角を打ち込んだあたりの攻め方に手順前後があったようで、ここでの誤算が形勢逆転につながったのは不運でした。

終局時刻は18時46分、最後は攻防ともに見込みなしと判断した郷田九段が投了。終局図で永瀬玉は飛車や金がないと王手すらままならない形で、また郷田玉は受けても一手一手の格好でした。中盤でペースをつかみながら惜しくも決めきれなかった郷田九段は、これでリーグ陥落が決定。勝った永瀬九段は、同じく勝利した藤本七段とのプレーオフに挑みます。

水留啓（将棋情報局）