福間香奈女流王座に伊藤沙恵女流四段が挑戦するリコー杯第16期女流王座戦五番勝負（主催：株式会社リコー・日本将棋連盟、特別協力：日本経済新聞社）は、両者１勝で迎えた第３局が11月17日（火）に愛知県名古屋市の「か茂免」で行われました。力戦調の中飛車に進んだ対局は、福間女流王座が133手で勝利。快勝といえる内容で防衛まであと１勝と迫っています。

両者棋風通りの展開

１週間前に行われた第２局では、振り飛車ミレニアムで１勝を返した福間女流王座。先手番で迎えた本局は得意の中飛車で将棋の日の決戦に臨みます。相振り飛車含みの駆け引きがあったため、後手に飛車先の歩交換を許している点は不満ですが、これを逆用するように角を上がったのが反発力ある指し方。歩を高い位置に打つことができれば飛車を押さえ込めそうです。

福間女流王座の攻めにリズムが出てきます。８筋に打った歩を取らせる間に左桂を中央に跳ね出したのが「振り飛車の魂」ともいえる急所のさばき。手順に大駒をすべてさばいて主導権を手にしました。とはいえ形勢は互角で、後手の伊藤女流四段としても自陣に竜を引く進行は、受け主体の棋風が光る展開で不満なし。ともに決め手はなく局面は混沌としてきます。

明確な悪手はなくとも…

１手ごとに形勢の入れ替わる難解な終盤戦へと突入。先に抜け出したのは福間女流王座でした。手にしたばかりの飛車で王手桂取りをかけたのが読みの入った一手で、直後に王手金取りの桂打ちがあるため、見た目以上に厳しい狙いとなっています。持ち時間が少ない中、粘り強く指した伊藤女流四段ですが、明確な悪手はなくとも徐々に押しきられた格好です。

優勢を築いた福間女流王座は最後まで正確な攻めで相手を追い詰めます。終局時刻は17時51分、最後は自玉の詰みを認めた伊藤女流四段の投了で熱戦に幕。中盤の押し引きで力を発揮した福間女流王座の安定した指し回しが光る快勝譜となりました。伊藤女流四段が粘り切れるか、注目の第４局は12月２日（水）に東京・将棋会館で予定されています。

水留啓（将棋情報局）