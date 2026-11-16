第20期マイナビ女子オープンは本戦が進行中。11月13日（金）には準々決勝の加藤桃子女流四段―中七海女流三段戦が関西将棋会館で行われました。石田流三間飛車対居飛車の対抗形に進んだ対局は加藤女流四段が86手で勝利。振り飛車の猛攻に手を焼きながらも逆転でベスト４進出を決めています。

期待の元奨対決

勝てば本戦ベスト４進出という大一番は奨励会経験者同士の対決に。振り駒で先手番を得た中女流三段は石田流三間飛車の趣向を披露します。居飛車党ながら時おり振り飛車を投入する中女流三段らしい作戦選択で、これを見た後手の加藤女流四段は角交換から左美濃の堅陣に組み上げ応戦、堅さを頼りに手厚く相手の攻めを押し返す棋風のよく出た展開です。

ともにすぐの仕掛けはなく、攻防の自陣角を打ち合って互角の中盤戦が続きます。先にペースをつかんだのは中女流三段でした。居飛車の仕掛けをうまく受け流してから角を切ったのが振り飛車らしいさばき。手にした銀を中央の拠点に打ち込んで指しやすさを手にしました。駒得の加藤女流四段ですが、５筋以外に争点がないため攻め合いの形を作れません。

痛かった攻め急ぎ

振り飛車優勢の時間が続くなか中女流三段にミスが出ます。後手からの飛車交換の提案に素直に応じたのは逸機で、ここはシンプルな金打ちで飛車角両取りをかければ優位を維持できた模様。実戦は直後の飛車打ちに期待した形ですが、加藤女流四段の粘りの銀打ちで思いのほか攻めが続かなかったのが大誤算でした。飛車をすぐに切らされるようでは変調です。

終局時刻は15時50分、最後は攻めが切れたと判断した中女流三段の投了で加藤女流四段の勝利が決定。終局図では先手に指す手は残っているだけに投了は早いようでも、一時の優勢を思うと喪失感が大きかったことが想像されます。粘り強い指し回しでベスト４進出を決めた加藤女流四段は準決勝で伊藤沙恵女流四段―北村桂香女流二段戦の勝者と対戦します。

水留啓（将棋情報局）