セガ フェイブは、2026年11月6日(金)・7日(土)、東京ビッグサイトにて開催される『AMUSEMENT EXPO 2026』のセガ フェイブブース出展情報第1弾を公開した。

●『AMUSEMENT EXPO 2026』開催概要

【名称】AMUSEMENT EXPO 2026(アミューズメント エキスポ2026)

【会期】

ビジネスデー：2026年11月6日(金)10:00～17:00(最終入場：16:30)

ユーザーデー：2026年11月7日(土)9:00～17:00(最終入場：16:30)

【会場】東京ビッグサイト 南展示棟1・2・3・4ホール

●『AMUSEMENT EXPO 2026』ユーザーデーチケット情報

＜チケット種別・価格一覧＞

・アーリーチケット：3,000円(税込)

9:00から入場可能な数量限定のチケット

・スタンダードチケット：2,000円(税込)

10:00から入場可能なチケット

・レイトチケット：1,000円(税込)

13:00から入場可能なチケット

・学割チケット：500円(税込)

10:00から入場可能なチケット

『AMUSEMENT EXPO 2026』チケットの購入は公式サイトにて。

※本チケットについては11月7日(土)開催の「ユーザーデー」のみの販売となる。 ※小学生以下無料(アーリーチケット所持者が同伴している場合のみ9:00から入場できる。それ以外は10:00から入場可能となる) ※いずれも滞在時間に制限はない。

セガ フェイブブース出展内容【南展示棟1・2ホール(1F)】

●「SMAREVO」コーナー

パチンコ・パチスロの最新＆人気機種を1台で楽しめるデジタルパチンコ・パチスロメダル転用機『SMAREVO』。収録機種も最新・人気機種をはじめ、「アラジン」や「獣王」などの往年の人気タイトルも収録。幅広いユーザーが楽しむことができる。

また、アミューズメント製品ならではのコンテンツとして、ボーナスからはじめられる「ダイレクトボーナス機能」や、短時間で大量のメダルを獲得できる可能性のある「チャレンジゲーム」などオリジナル要素も搭載。

会場では、「オリジナルチャレンジゲーム」を使用したイベントも実施。チャレンジ条件をクリアするとオリジナルグッズなどがもらえるので、是非チャレンジしてみたい。

※ノベルティグッズは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●「コロコロクルクルぴぃちゃんず」コーナー

最新メダルプッシャーゲーム『コロコロクルクルぴぃちゃんず』。ぴぃちゃんたちと「ゆらゆら」「ころころ」「くるくる」など、さまざまな試練を突破して宝箱の鍵を獲得し、ジャックポットを目指そう。

会場で『コロコロクルクルぴぃちゃんず』をプレイするとオリジナルクリアファイルがプレゼントされる。さらに、オリジナルぴぃちゃんマスコットが入ったUFOキャッチャーも用意されている。

※ノベルティ・マスコットは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

オリジナルクリアファイル

オリジナルぴぃちゃんマスコット

●「UFOキャッチャー®」コーナー

昨年好評だったUFOキャッチャーフリープレイコーナーを本年も実施。UFOキャッチャーに挑戦してUFOキャッチャーオリジナルノベルティをゲットしよう。

筐体をデザインした「UFOキャッチャーアクリルキーホルダー」の復刻やUFOキャッチャー10のPRIZE OUTをイメージした「特大不織布バッグ」などが用意されるので注目したい。

※ノベルティは数に限りがあり、なくなり次第終了となる。

●「頭文字D THE ARCADE」コーナー

「頭文字D THE ARCADE」コーナーでは、タッグ大会「ダブルエースCUP」を開催。「ダブルエースCUP」は、2人1組のタッグで戦う新形式の大会。オンライン予選を突破した12組に加え、当日エントリー(抽選制)で4組が出場できる。

さらに、4台バトルで遊べるフリープレイや、豪華賞品が当たるプレゼント抽選会、ノベルティ配布など、当日参加可能な企画も盛りだくさんとなっている。

◆Xリポストキャンペーン

当日、対象ポストをリポストした画面をコーナースタッフへ提示すると、先着で会場限定の「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。

※ステッカーの配布は無くなり次第終了となる。

◆豪華賞品が当たる！プレゼント抽選会

大会終了後に案内される頭文字DACコーナー来場者アンケートに回答すると、先着でプレゼント抽選会に参加できる抽選券が配布される。

◆抽選券を持っている全員に「オリジナルAimeカード」プレゼント

さらに、プレゼント抽選会終了後まで参加すると、抽選券と引き換えに「オリジナルAimeカード」がプレゼントされる。

※アンケートの案内および抽選券の配布は「ダブルエースCUP」終了後(15:30ごろ)からを予定。記載時刻はあくまで目安であり、当日の進行状況によって前後する場合がある。

※抽選券は上限に達し次第、配布は締め切られる。配布締め切り後にアンケートに回答しても抽選券は配布されない。

※抽選券は1人につき1枚までの配布となる。1人で複数枚の抽選券所持が発覚した場合、抽選券は無効となる。

※「オリジナルAimeカード」は、プレゼント抽選会終了後に、抽選券1枚と引き換えで1人につき1枚までの配布となる。

●「セガUFOキャッチャーオンライン」コーナー

『UFOキャッチャー®』がオンラインで遊べる！オンラインクレーンゲーム『セガUFOキャッチャーオンライン』の無料体験コーナーが今年も登場。遊んだ人やアプリの画面提示で特典がプレゼントされる。

※数に限りがあり、無くなり次第終了となる。

■アーケード音ゲー4社合同ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』チケット一般発売中

『AMUSEMENT EXPO 2026』内で主催者イベントとして開催される、アーケード音ゲー4社による合同ライブ『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』にもセガ フェイブの参加が決定。『オンゲキ』キャスト＆豪華アーティストによるステージをお届けする。

●『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』チケット一般発売中

開催日時：2026年11月7日(土) 12:50～16:30

開催場所：東京ビッグサイト 南展示棟4F 『AMUSEMENT EXPO 2026』会場内

＜チケット種別・価格一覧＞

・SS席：13,000円(税込)

・S席：11,000円(税込)

・A席：10,000円(税込)

※『AMUSEMENT EXPO 2026』に9:00から入場可能＆特製ペンライト付き

『AMUSEMENT MUSIC FES 2026』チケットの購入は公式サイトにて。

●セガ フェイブの出演者

＜オンゲキ＞

藍原椿(CV：橋本 ちなみ)

井之原小星(CV:もものはるな)

皇城セツナ(CV：八巻アンナ)

＜アーティスト＆パフォーマー＞

rintaro soma

光吉猛修

はっぴー

チュウニペンギン

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※UFOキャッチャー、UFO CATCHERは株式会社セガの登録商標または商標です。