サミーの看板機種であるパチンコ『北斗の拳』。長く愛され続けているシリーズではあるが、その裏ではさまざまな開発者たちが心血を注いできた。同社のPC第二企画開発部 シニアプロデューサーの高内正人氏もその一人だ。

2008年より稼働を開始した『ぱちんこCR北斗の拳 ケンシロウ』『ぱちんこCR北斗の拳 ラオウ』からシリーズに携わってきた高内氏が語る、『ぱちんこ 北斗の拳』の歴史と苦悩とは？ 話しを聞くなかで、同シリーズがここまで愛されてきた理由に加え、“プレイヤーからマネージャーになるとはどういうことか”も見えてきた。

『北斗の拳』パチンコシリーズを担当してきたサミー PC第二企画開発部 シニアプロデューサー・高内正人氏 撮影:泉山美代子

『北斗の拳』との出会い

高内氏がパチンコ・パチスロと出会ったのは大学生の頃。当時爆発的なヒットとなったパチスロ『北斗の拳』が好きで、何度もホールへ打ちに行くようになる。

「僕はファミコンやスーパーファミコンをやっていた世代。昔からゲームが好きだったのですが、それ以上にパチンコ・パチスロは好きになりましたね」

そんな彼が業界を目指そうと思ったのは大学4年生の終わり。やりたいことが明確に見えず、大学院に行くか就職するか悩んでいたときに、「ここまで好きになったものはこれまでなかったから、メーカーに就職してみよう」と思い立ち、留年してから就職試験を受けた。

いくつかのメーカーを受けるなかで、「ここで働きたい」と強く思ったのはサミー。その理由は、パチスロ『北斗の拳』が好きだっただけでなく、社員の人柄に惹かれた部分もあったからだという。

「面接したときの人事や開発の方々が、自分が持っていった企画の中身などに色々と質問をしてくれたんです。会社としてちゃんとしてそうだと思いましたし、いちばん早くに内定もいただけたので、即決しました。パチスロ『北斗の拳』人気もあって、当時はエントリーだけでかなりの人数がいたので、受かると思ってもいませんでした。あのときが、僕の人生でいちばんのラッキーだったと未だに思っています」

2005年に入社した高内氏が希望したのは、パチスロの企画開発担当。しかし、当時のサミーはパチンコの認知度が低く、パチンコでもブランド力を上げていきたいという会社の意向があり、パチンコの企画開発を担当することになった。

「当時は戸惑いましたが、振り返ってみたら、これからヒット機種を作っていくぞ、ブランド力を上げていくぞという段階から関われたのは、貴重なことだったと思います。少しずつヒット機種も生まれて、サミーのパチンコの認知が広がっていくことに、やりがいも感じられました」

『ぱちんこ 北斗の拳』でサミーのパチンコの歴史を変える

入社後、いくつかの企画を提案するも、なかなか世に出るパチンコを開発できなかった高内氏。そんななか、ようやくゼロから企画したものが採用された。2012年にリリースされた『ぱちんこCRバーチャファイターレボリューション』だ。

同機は格闘ゲーム『バーチャファイター』を元にしたパチンコで、液晶には数字の代わりとなるルーレットが回って、どのマスに止まったかでリーチに発展するなどの特殊な機種だったという。

「当時は『Something New』というキーワードのもと、とにかく新しいものを作るという機運が高かったんです。この機種はセガの『バーチャファイター』チームと、どうにかゲームっぽい体験ができないかと模索して開発しました。正直、販売台数はあまりよくなかったですが、既存の枠にとらわれず取り組めたのは楽しかったですし、勉強にもなりました」

その後、高内氏は『ぱちんこCR北斗の拳6拳王』の開発を担当することに。しかし、それ以前にも『ぱちんこ 北斗の拳』に関わっていたのだという。

「2007年頃に新しい『ぱちんこ 北斗の拳』でサミーのパチンコの歴史を変える、総力をあげて取り組もうという話が本部からおりてきたんです。それもあって、手伝える人はみんな開発を手伝っていました。僕はまだ入社2～3年目でしたが、頼まれてもいないのにああだこうだ勝手に意見を出していたんです（笑）。そのうち、プロジェクトの企画担当から演出について聞かれるようになりました」

そうして完成したのが、今の『ぱちんこ 北斗の拳』シリーズの原型となる『ぱちんこCR北斗の拳 ケンシロウ』『ぱちんこCR北斗の拳 ラオウ』。続いて後継機として開発されたのが『ぱちんこCR北斗の拳 剛掌』である。当時は業界初であり、今では当たり前になっているボタンが振動するアクションや可動する台枠など、社員の熱量が形となっていった。『剛掌』の開発中に高内氏は、北斗の拳ロゴ役物をどこで落とすのか、死兆星役物をどこで振動させるのかなど、役物動作や電飾発光パターンの作成を担当した。

「リーチ中にどのタイミングでロゴを落とすのか、かなりこだわって作りました。本当に色々と手伝わせてもらえて、すごく楽しかったですね」

長く続くシリーズがゆえの課題

社員が総力をあげて作った『剛掌』は大ヒット。パチンコ開発チームに、一気に勢いがついた。そして、『ぱちんこCR北斗の拳6拳王』で高内氏はプロジェクトの正式なメンバーとなり、企画担当兼プロジェクトリーダーとなる。

「担当できると聞いたときは、やはりうれしかったですね。同時に、ついに来たかという責任も感じました」

『拳王』は、『ぱちんこCR北斗の拳 ラオウ』の系譜を継承・進化する形で開発を進めていく。そのなかで、長く続くシリーズがゆえの課題も感じた。

「ここまでシリーズが出てきた中で、演出がどうしても延長線になってしまっていたんです。いかに飽きさせずに変わった感、進化した感を出せるのか非常に考えました。とはいえ、変えすぎると『北斗』じゃなくなってしまう。その塩梅を考えるのは難しかったです」

その難しさが、それ以降の『ぱちんこ 北斗の拳』を開発するうえで、ずっとついてまわる課題となる。