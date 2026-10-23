キスケは、2026年11月2日(月)から15日(日)までの期間、P・SPO GALLERY銀天街店にて、同社所属のグラフィックデザイナー・野中純による「JUN NONAKA ビジュアルワーク展」を開催する。

喜助の湯で見かけた、思わず笑顔になるイラスト。サウナの楽しさをまとったTシャツ。施設の個性を伝えるポスターや看板。日常の中でお客様と出会ってきた作品を、一人のクリエイターの表現として紹介する展覧会となっている。

一般公開は11月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)の各日12：00～17：00で、入場料は無料。P・SPO会員と同伴者は、会期中24時間入場可能となっている。

■一枚のイラストから、キスケの「楽しい」が広がっていく

キスケの中から生まれ、枠を越えて広がる。本展のテーマには、施設や商品の中で親しまれてきたデザインを、街のギャラリーで新たな角度から楽しんでほしいという想いが込められている。

野中純は、キスケに所属するデザイナー兼イラストレーター。温泉・サウナをはじめ、KIT、kSc(Kisuke Sauna Club)、麻雀など、さまざまな事業や企画のビジュアル制作を手掛けてきた。企画に込められた想いを受け取り、表情のあるキャラクターや遊び心のあるイラストへと描き出す。その表現は、ポスターになり、グッズになり、施設の風景の一部となって、来場者の体験を彩ってきた。

本展では、作品の向こうにいる作り手にも目を向けながら、キスケの「楽しい」が形になるまでの世界に触れることができる。

■ポスター、Tシャツ、LED看板。広がる表現に出会う

会場には、過去の企業プロモーションポスターやキスケヒストリーのイラスト、kScのTシャツに関する原画・デザイン、温泉アヒルバルーン、温泉施設に展示しているLED看板などが集まる。

喜助の湯に展示している色鮮やかなLED看板

紙の上で楽しむ絵、身に着けるデザイン、空間の中で存在感を放つ立体や光。同じクリエイターから生まれた表現が、さまざまな形へと広がる面白さも、本展の見どころとなっている。「この絵、見たことがある」「このグッズも同じ人が作っていたんだ」。施設ごとに出会ってきた作品を一堂に見ることで、これまで気づかなかったつながりや、野中純の表現の幅を発見することができる。

■キスケの歴史と、そこで働く人々が一つの作品に

見どころの一つは、キスケの歩みを色鮮やかなイラストでたどる「キスケヒストリー」。パチンコ、アイススケート、ボウリング、巨大迷路、カラオケ、温泉など、それぞれの時代を彩った事業を、親しみやすい人物やモチーフで描いている。

かつて訪れた場所を懐かしんだり、知らなかったキスケの一面に出会ったり。地域の住民の思い出とも重なる、目で楽しむ企業の歴史となっている。

さらに、キスケの施設や、そこで働く人々を一つの風景に描いた大型イラストも展示。さまざまな仕事をする人の姿、遊びやくつろぎの場、愛媛を感じさせるモチーフが画面いっぱいに広がり、近づくほどに小さな発見が生まれる。

施設のにぎわいを支える人たちにも光を当てた作品から、野中が見つめてきたキスケの姿を感じることができる。

■画面の中から、紙の上へ。

線を描き、色を重ね、表情を添える。野中純は、デジタルを主な制作の場として、企画に込められた想いや、その場所ならではの魅力を、遊び心のあるビジュアルへと描き出してきた。

本展では、これまでのデジタル作品に加え、今回のために描く手描き作品も展示予定。紙に残る線の揺らぎや筆の跡から、野中の感性をより身近に感じることができる。二つの表現に息づく「野中純らしさ」と、新たな創作への一歩を楽しんでみたい。

■人の個性が、企業の個性をつくる

キスケが大切にしているのは、「遊びを通じて、喜びを創り続ける」こと。その実現には、施設やサービスを支える人々の発想や感性が欠かせない。

キスケの多彩な事業と働く人々を描いた一枚

野中が手掛けてきたデザインも、来場者がキスケに感じる親しみや楽しさを形づくる、大切な存在。今回の個展は、そうした社内のクリエイターの仕事を地域の住民に紹介し、一人の作り手としての挑戦を後押しする機会にもなっている。

作品を知ることで、作り手が少し身近になる。作り手を知ることで、いつもの施設やグッズが、少し違って見える。そんな出会いを、松山・銀天街から届ける。

サウナや温泉が好きな人、イラストやデザインに関心のある人も、買い物や街歩きの途中に、ぜひ立ち寄ってみたい。

◎野中純／JUN NONAKA - 作家プロフィール

グラフィックデザイナー

キスケ所属

デザイナー兼イラストレーターとして、キスケのさまざまな事業や企画のビジュアルワークを担当。温泉・サウナ、KIT、kSc、麻雀など、分野を横断しながら、プロモーションポスター、イラスト、オリジナルグッズなどを手掛けている。

■「JUN NONAKA ビジュアルワーク展」開催概要

テーマ：キスケの中から生まれ、枠を越えて広がる。

開催期間：2026年11月2日(月)～15日(日)

会場：P・SPO GALLERY銀天街店(愛媛県松山市湊町3丁目4-15 向井ビル)

入場料：無料

一般公開日時：

2026年11月7日(土)・8日(日)・14日(土)・15日(日)／各日12：00～17：00

P・SPO会員と同伴者：

2026年11月2日(月)～15日(日)の会期中、24時間入場可能