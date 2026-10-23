サミーネットワークスが運営する無料パチンコ・パチスロアプリ『777Real(スリーセブンリアル)』は、ブシロードのグループ会社であり、スターダムが運営するプロレス団体『STARDOM』とのコラボイベントを10月15日(木)～11月4日(水)の期間、開催している。

10月9日(金)の「【ガチ勝負】「パチンコ・パチスロ愛」があるのは誰だ！？777Realコラボ争奪バトル！」では、鈴季すず選手とのコラボが決定したが、舞華選手・伊藤麻希選手の2人からも負けないほどのパチンコ・パチスロ愛が届いたことを受け、3選手全員とのコラボが実現することになった。

そして、『STARDOM in 777Real』と題したユーザー参加型対決形式のコラボイベントが10月15日(木)～11月4日(水)にかけて実施。本コラボイベントでは、応援したい選手に対応する機種をプレイしポイントを稼ぐことで、対象選手のポイントが増加する。最終的にポイントの1番多い選手が『STARDOM in 777Real』の優勝選手となり、777Realからチャンピオンベルトが贈られる。

そのほか、本コラボイベント限定のアイテムが多数登場するので、こちらも注目したい。 なお、STARDOM公式YouTubeチャンネルでは、本コラボイベントを記念して777Realの遊び方とイベント内容が分かる告知動画が公開されている。

■コラボ記念グッズ登場

本コラボを記念してコラボ記念グッズが登場。各選手をイメージして作成されたロゴを使用したオリジナルTシャツや、撮りおろし写真を使用したアバターのアクリルスタンドが用意されている。記念グッズはコラボイベントへの参加や景品抽選への応募で獲得できる。

また、コラボイベントのランキングで上位に入賞することで、確定でオリジナルグッズがGETできるだけでなく、上位者に選手のサイン入りチェキも一緒にプレゼントされる。

■コラボ記念Xキャンペーン開催

コラボ記念として777Real公式X(＠777Realofficial)にてオリジナルアクリルスタンドが抽選で当たるXキャンペーンを開催中。対象ポストに欲しい選手の名前を書いて引用リポストすると、各選手抽選で3名にオリジナルアクリルスタンドがプレゼントされる。

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