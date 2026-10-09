ホテルニューオータニ大阪は10月9日、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「ポムポムプリンのぎゅっ♡と甘い癒しのひととき」をスタートした。ポムポムプリンのデビュー30周年と、ホテルニューオータニ大阪の開業40周年を記念し、ポムポムプリンと仲間たちの世界観を表現したオリジナルスイーツをはじめ、セイボリーや限定ドリンクなどを提供する。

ポムポムプリンと仲間たちがスイーツに

ビュッフェには、ポムポムプリンの顔を立体的にあしらった「ポムポムプリンと“タルト”の仲良しタルト」が登場。和三盆を使用したカスタードクリームのタルトに、バニラクリームを重ねた一品。

また、チョコレートとバニラのムースを組み合わせた「ポムポムプリンのサンマルク」、お友だちのマフィンをイメージした「“マフィン”のティラミスマフィン」、ホテルこだわりの玄米卵を使用した「ポムポムプリンのふんわりいちごロールケーキ」など、多彩なスイーツがそろう。

限定コラボドリンクや食事メニューも

スモークサーモンとニンジンを挟んだ「人参とサーモンのベーグルサンド」や「さわやかミントサラダ」、カツサンド、カレーなどのセイボリーも用意する。

人参とサーモンのベーグルサンド

さらに、オリジナルコラボドリンクとして「しらんぷりんのフローズンミックスジュース」と「ポカポカおでかけレモネード」の2種類が登場。コラボドリンクには、限定デザインのストローピックとコースターが付属する。

会場はホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」。開催期間は10月9日～11月30日、各90分制。料金は大人平日6,800円（土日祝7,500円)、小学生4,000円、4歳以上の幼児3,000円。コラボドリンクは各1,500円（税金・サービス料込み）。