7人組アイドルグループ・なにわ男子が20日、都内で行われたゲームソフト「サンリオ パーティランド」新TVCM発表会に登場。グループの仲良しエピソードや“仲良しの秘訣”を明かした。

なにわ男子・大橋和也、緊張で挨拶がまさかの展開に

大橋和也

イベントには、西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也の7人がそろって登場。

それぞれが挨拶するなか、最後にマイクを持ったリーダーの大橋は「どうも、なにわ男子のリーダー、大橋和也です」と自己紹介すると、「今日はなにわ男子とサンリオさんが一緒に楽しく……すいません、ありがとうございました」と突然挨拶を切り上げようとし、メンバーからすかさずツッコミが。冒頭から7人らしい掛け合いを見せた。

その後も、大橋の挨拶についてメンバーは「今日、緊張しすぎてね。普通に『大橋和也です』って言ってて、初めて見るリーダーでびっくりしました」「ここでプリン出せよ! と思った」とツッコミ。普段はポムポムプリンを取り入れた自己紹介をしている大橋も「緊張しすぎて飛んじゃいましたね」と苦笑していた。

CM撮影で藤原丈一郎から大橋和也に“クレーム”

なにわ男子

なにわ男子が出演する新TVCMは、メンバーが「サンリオ パーティランド」を楽しむ姿を描いたもの。大西は撮影について「7人全員でゲームするって機会がなかなかないですし、そのわちゃわちゃ感だったり、リアルなリアクションとか応援してる姿も詰まってます」と見どころを紹介した。

そんな撮影で藤原は、大橋に“クレーム”があるという。「2人でゲームしてる時に、めちゃくちゃ体を動かすのはいいんですけど、動かしすぎてスタッフさんから『ちょっと画面から藤原さんが出ちゃうんです』って」と明かし、「何度かシーンをやり直したんですよ。だから正直、僕はもう、大橋のアタックをずっと必死に押さえて」と撮影時の苦労を告白。

対する大橋は「心当たりはめちゃくちゃあります」と認め、「それをちょっと楽しんでた自分もいるし、監督さんも笑ってくれるから、『楽しいな』と思いながらやってましたね」と笑顔で振り返った。

この日は、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロールも登場。なにわ男子はキャラクターたちと「サンリオ パーティランド」のゲームをプレイしたほか、ゲームをモチーフにしたケーキのデコレーションにも挑戦した。

ゲームを終えた大橋は「めちゃくちゃ楽しかった」と満喫した様子で、ポムポムプリンについても「ずーっとプリンくんを見てると、すっごい食べたそうにしてるから、もう食べさせてあげたいって思う気持ちでやってましたね」と笑顔。

最後には「なにわ男子のライブにも遊びに来て!」と呼びかけ、サンリオキャラクターたちとの交流を楽しんでいた。

ゲームソフト「サンリオ パーティランド」は、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けに10月29日に発売される。

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