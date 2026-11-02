2026年11月発売予定のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

「サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販をはじめ、冬らしい「Holidayオーナメントチャーム」や「雪だるまふわふわめじるしアクセサリー」が登場。シュガーバニーズ、ジュエルペット、マイスウィートピアノなど、幅広いキャラクターのアイテムもラインアップします。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

11月上旬発売

サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション

  • サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション

    サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション

「サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション」は、サンリオキャラクターズのバッグコレクション。

  • 発売時期：2026年11月上旬
  • 価格：400円
  • 種類：全6種
  • メーカー：アイピーフォー
  • ラインアップ：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ハンギョドン、バッドばつ丸

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾

  • サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾

    サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾

「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾」は、ガラケー風のキーホルダー第2弾。

  • 発売時期：2026年11月11日
  • 価格：599円
  • 種類：全5種
  • メーカー：モーリーファンタジー
  • ラインアップ：タキシードサム、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、シナモロール、あひるのペックル

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾

  • サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾

    サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾

「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾」は、ガラケー風のキーホルダー第3弾。

  • 発売時期：2026年11月11日
  • 価格：599円
  • 種類：全5種
  • メーカー：モーリーファンタジー
  • ラインアップ：クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、こぎみゅん、ハンギョドン

11月中旬発売

ポチャッコ ポーチコレクション

  • ポチャッコ ポーチコレクション

    ポチャッコ ポーチコレクション

「ポチャッコ ポーチコレクション」は、ポチャッコのポーチコレクション。

  • 発売時期：2026年11月中旬
  • 価格：400円
  • 種類：全5種
  • メーカー：アイピーフォー
  • ラインアップ：フェイスポーチ、トートバッグ、巾着、フラットポーチA、フラットポーチB

サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム

  • サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム

    サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム

「サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム」は、ストリートスタイルのラバーチャーム。

  • 発売時期：2026年11月中旬
  • 価格：300円
  • 種類：全6種
  • メーカー：アイピーフォー
  • ラインアップ：マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、ポチャッコ、ポムポムプリン、クロミ

ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション

  • ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション

    ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション

「ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション」は、ハローキティのバラエティーコレクション。

  • 発売時期：2026年11月中旬
  • 価格：400円
  • 種類：全6種
  • メーカー：アイピーフォー
  • ラインアップ：巾着、スクエアポーチ（ピンク／グリーン）、ティッシュポーチ、ふわふわダイカットポーチ（ブルー／ピンク）

11月第3週発売

【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2

  • 【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2

    【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2

「【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」は、夢みるエンジェルデザインのスイング第2弾を再販する、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定商品。

  • 発売時期：2026年11月第3週
  • 価格：300円
  • 種類：全6種
  • メーカー：バンダイ（ガシャポン）
  • ラインアップ：ハローキティ、コロコロクリリン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ、ハンギョドン

サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム

  • サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム

    サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム

「サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム」は、ホリデーシーズン向けのオーナメントチャーム。

  • 発売時期：2026年11月第3週
  • 価格：300円
  • 種類：全5種
  • メーカー：バンダイ（ガシャポン）
  • ラインアップ：ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ