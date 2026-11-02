2026年11月発売予定のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。

「サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販をはじめ、冬らしい「Holidayオーナメントチャーム」や「雪だるまふわふわめじるしアクセサリー」が登場。シュガーバニーズ、ジュエルペット、マイスウィートピアノなど、幅広いキャラクターのアイテムもラインアップします。

※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。

11月上旬発売

サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション

サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション

「サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション」は、サンリオキャラクターズのバッグコレクション。

発売時期：2026年11月上旬

価格：400円

種類：全6種

メーカー：アイピーフォー

ラインアップ：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ハンギョドン、バッドばつ丸

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾

「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾」は、ガラケー風のキーホルダー第2弾。

発売時期：2026年11月11日

価格：599円

種類：全5種

メーカー：モーリーファンタジー

ラインアップ：タキシードサム、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、シナモロール、あひるのペックル

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾

サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾

「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾」は、ガラケー風のキーホルダー第3弾。

発売時期：2026年11月11日

価格：599円

種類：全5種

メーカー：モーリーファンタジー

ラインアップ：クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、こぎみゅん、ハンギョドン

11月中旬発売

ポチャッコ ポーチコレクション

ポチャッコ ポーチコレクション

「ポチャッコ ポーチコレクション」は、ポチャッコのポーチコレクション。

発売時期：2026年11月中旬

価格：400円

種類：全5種

メーカー：アイピーフォー

ラインアップ：フェイスポーチ、トートバッグ、巾着、フラットポーチA、フラットポーチB

サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム

サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム

「サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム」は、ストリートスタイルのラバーチャーム。

発売時期：2026年11月中旬

価格：300円

種類：全6種

メーカー：アイピーフォー

ラインアップ：マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、ポチャッコ、ポムポムプリン、クロミ

ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション

ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション

「ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション」は、ハローキティのバラエティーコレクション。

発売時期：2026年11月中旬

価格：400円

種類：全6種

メーカー：アイピーフォー

ラインアップ：巾着、スクエアポーチ（ピンク／グリーン）、ティッシュポーチ、ふわふわダイカットポーチ（ブルー／ピンク）

11月第3週発売

【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2

【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2

「【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」は、夢みるエンジェルデザインのスイング第2弾を再販する、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定商品。

発売時期：2026年11月第3週

価格：300円

種類：全6種

メーカー：バンダイ（ガシャポン）

ラインアップ：ハローキティ、コロコロクリリン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ、ハンギョドン

サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム

サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム

「サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム」は、ホリデーシーズン向けのオーナメントチャーム。