2026年11月発売予定のサンリオ関連カプセルトイをまとめてご紹介します。
「サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販をはじめ、冬らしい「Holidayオーナメントチャーム」や「雪だるまふわふわめじるしアクセサリー」が登場。シュガーバニーズ、ジュエルペット、マイスウィートピアノなど、幅広いキャラクターのアイテムもラインアップします。
※記事掲載時点の情報です。発売時期や内容は変更となる場合があります。
11月上旬発売
サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション
「サンリオキャラクターズ ポップスタイルマーケット バッグコレクション」は、サンリオキャラクターズのバッグコレクション。
- 発売時期：2026年11月上旬
- 価格：400円
- 種類：全6種
- メーカー：アイピーフォー
- ラインアップ：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ハンギョドン、バッドばつ丸
サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾
「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第2弾」は、ガラケー風のキーホルダー第2弾。
- 発売時期：2026年11月11日
- 価格：599円
- 種類：全5種
- メーカー：モーリーファンタジー
- ラインアップ：タキシードサム、けろけろけろっぴ、ポムポムプリン、シナモロール、あひるのペックル
サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾
「サンリオキャラクターズ ぱかぱかガラケー風キーホルダー第3弾」は、ガラケー風のキーホルダー第3弾。
- 発売時期：2026年11月11日
- 価格：599円
- 種類：全5種
- メーカー：モーリーファンタジー
- ラインアップ：クロミ、リトルツインスターズ、ポチャッコ、こぎみゅん、ハンギョドン
11月中旬発売
ポチャッコ ポーチコレクション
「ポチャッコ ポーチコレクション」は、ポチャッコのポーチコレクション。
- 発売時期：2026年11月中旬
- 価格：400円
- 種類：全5種
- メーカー：アイピーフォー
- ラインアップ：フェイスポーチ、トートバッグ、巾着、フラットポーチA、フラットポーチB
サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム
「サンリオキャラクターズ クールにポーズ！ストリートスタイルラバーチャーム」は、ストリートスタイルのラバーチャーム。
- 発売時期：2026年11月中旬
- 価格：300円
- 種類：全6種
- メーカー：アイピーフォー
- ラインアップ：マイメロディ、ハローキティ、ハンギョドン、ポチャッコ、ポムポムプリン、クロミ
ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション
「ハローキティ FINE＆CUTE バラエティーコレクション」は、ハローキティのバラエティーコレクション。
- 発売時期：2026年11月中旬
- 価格：400円
- 種類：全6種
- メーカー：アイピーフォー
- ラインアップ：巾着、スクエアポーチ（ピンク／グリーン）、ティッシュポーチ、ふわふわダイカットポーチ（ブルー／ピンク）
11月第3週発売
【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2
「【ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定再販】サンリオキャラクターズ 夢みるエンジェルスイング2」は、夢みるエンジェルデザインのスイング第2弾を再販する、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定商品。
- 発売時期：2026年11月第3週
- 価格：300円
- 種類：全6種
- メーカー：バンダイ（ガシャポン）
- ラインアップ：ハローキティ、コロコロクリリン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ、ハンギョドン
サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム
「サンリオキャラクターズ Holidayオーナメントチャーム」は、ホリデーシーズン向けのオーナメントチャーム。
- 発売時期：2026年11月第3週
- 価格：300円
- 種類：全5種
- メーカー：バンダイ（ガシャポン）
- ラインアップ：ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ