スシローでは、ポムポムプリンとのコラボレーションキャンペーン第2弾が10月21日よりスタート！ 第1弾が大盛況だったことから、今回も楽しみにしていた人は多いのではないでしょうか。気になる第2弾のラインアップをひと足先にチェックしてきたので、詳しく紹介します。

“プリンのひとことメモ”付きコラボピックがもらえる2種類の寿司メニュー

まずは、コラボピック付きの寿司メニューから紹介します。第2弾では、子どもから大人まで楽しめる2品が登場。それぞれ注文すると、オリジナルデザインのピックがもらえます。

『第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き いくら包み』(280円〜)

1つ目は、しゃりから溢れそうなほどのいくらがのった『いくら包み』。海苔のパリッとした食感と磯の香りに加え、いくらのプチッと弾ける食感と濃厚なコクを楽しめます。見た目も華やかで、いくら好きにはたまらない一皿に！

『第2弾 ポムポムプリン コラボピック付き てりたま軍艦』(250円〜)

ポムポムプリンカラーの『てりたま軍艦』は、照り焼きチキンとたまごサラダを組み合わせた、ちょっぴり珍しい一品。甘じょっぱい照り焼きチキンと、まろやかなコクが広がるたまごサラダは間違いのない組み合わせ。

これらを注文すると、それぞれに全7種の中からランダムで1つピックが付いてきます。

第1弾でも登場したコラボピックですが、第2弾はデザインを一新！ お腹いっぱいで寝転がったり、スイーツになりきったりするポムポムプリンのかわいらしい姿に注目です。

また、コラボピックの裏には“プリンのひとことメモ”も！ほっこりするメッセージが添えられているので、裏面まで忘れずにチェックしてみてくださいね。

キラキラ輝くホログラムシール付きの『プリンアラモード』

『第2弾 ポムポムプリン コラボステッカー付き プリンアラモード』(380円〜)

スイーツでは、ポムポムプリンが大好きなプリンを中心に、マンゴーやストロベリーを添えた『プリンアラモード』が登場。ホログラム仕様の全5種のコラボステッカーの中から、ランダムで1枚提供されます。

ステッカーの裏面には、11月18日から12月20日までスシローで使える5%オフのクーポンが付いていくるのも、このメニューの魅力。注文した際には、忘れずに裏面も確認してみてくださいね。

マスコット付きソフトドリンクにはシークレットも

『第2弾 ポムポムプリン コラボマスコット付き ソフトドリンク』(1,320円〜)

第1弾でも人気だったコラボマスコット付きのソフトドリンクセットは第2弾にも。第1弾とは異なる全4種の中からランダムで1種ゲットできます。そのうち1種はシークレットなので、何が当たるかはお楽しみ。

ファスナーポーチがもらえる『つくローセット』

『第2弾 ポムポムプリン コラボファスナーポーチ付き つくローセット』(740円〜)

自分でお寿司を作って楽しめる『つくローセット』は第1弾と同じく、ミニしゃりの下に全5種からランダムで1枚付いてくるオリジナルデザインのシートが敷かれています。

セットになるのは、コラボファスナーポーチ。全4種の中からランダムで1種が提供されます。

ここでひとつ気づいたのが、ポーチのサイズ。ハローキティやシナモロールのコラボセットのものと比べると、ひと回り小さめなので、以前のコラボポーチを持っている人は、ぜひサイズの違いにも注目です。

オリジナルデザインのブランケットや、スシローで使えるデジタルお食事券10,000円分が当たるキャンペーンも引き続き実施中！ 第1弾で登場した『ポムポムプリン コラボキラキラステッカー付き まぜまぜ！プリンッペ』も販売されているので、スシローでしか手に入らないポムポムプリンのオリジナルグッズをゲットしに、ぜひ店舗に足を運んでみてくださいね。