2006年にテレビ放送された仮面ライダーシリーズ『仮面ライダーカブト』の20周年を記念したVシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』が、2026年11月6日より期間限定上映される。宇宙から飛来し、人間の姿や記憶をコピーする侵略者「ワーム」と戦うため、昆虫型変身アイテム・ゼクターに選ばれた「マスクドライダー」たちの群像劇を描いたテレビシリーズから20年、かつてワームの脅威から人類を救ったライダーたちがふたたび「変身」するときがやってきた。

今回、『仮面ライダーカブト』テレビシリーズでも活躍した3人のライダーたち、すなわち仮面ライダーガタック/加賀美新役・佐藤祐基、仮面ライダーキックホッパー/矢車想役・徳山秀典、仮面ライダードレイク/風間大介役・加藤和樹にインタビューを実施。20年の歳月を経てふたたび集まったキャスト、スタッフによる新しい『仮面ライダーカブト』の物語が完成したときの心境や、20年を経てもなお自分たちの活躍を待望していたファンの熱さについて、大いに語り合ってもらった。

クロックアップの速さで「さあやろう」、20年ぶりの再集結でも変わらぬ空気感

――『仮面ライダーカブト』20周年ということで、みなさんが久々に集まったときのお気持ちを聞かせてください。

佐藤:そんなに懐かしさは感じなかったですよね?

加藤:そうそう。仕事で偶然誰かと一緒になったり、SNSでみんなの活動を見ていたりしてたから。久しぶりではあるけど、しみじみ、懐かしいなあ……と感慨にふけるほどではなかったね。

徳山:『仮面ライダーカブト』に特化した、キャストやスタッフの同窓会的な集まりはやっていなかったからね。

佐藤:何年経っても、現場では自然に「おはよッ!」みたいな、普通の感覚がありました。

加藤:撮影初日も「昨日もこのメンバーで現場あったっけ?」みたいな雰囲気で。

徳山:会ったとたん、さあ(撮影)やろうかって。久々の再会でもクロックアップの速さだったね(笑)。

加藤:みんな、そんなに変わったって感じはしなかったし。

佐藤:齢は20年ぶん取りましたけどね。

加藤:お互いね(笑)。でも、あのころとぜんぜん空気が変わっていなかった。

佐藤:相変わらずだねえ～みたいな(笑)。カメラの前に立つと「この感じ、久しぶり」って感覚になりましたけどね。

――20年前と違って、経験と実績を重ねた大人の俳優になられたみなさんが、ふたたび「仮面ライダー」を演じることで、以前とは違った深い味わいが出たのではないでしょうか。

佐藤:若さはないからね(笑)。

加藤:確かに若くない(笑)。

徳山:仮面ライダーに変身した役者は、ファンの方々にとっていつまでもライダーのイメージがある。オンリーワンの存在だと思ってくださいますね。

加藤:そうだね。僕の場合だと、ずっと風間大介として見てくれている。

佐藤:今回のVシネクストが発表された直後、ファンの方々の反響を見ると、ああ、ここまで待ってくださっていた方がいるんだなあ……と感激しました。あと、(記念作品を)これまでなんも作ってなくて、申し訳なかったという思いもあります。

加藤:たいへん長らく、お待たせしました。

徳山:僕は『炎神戦隊ゴーオンジャー』(2008年)でもヒーロー(ゴーオンゴールド/須塔大翔役)を演じていましたが、後にイベントに出たりすると、熱狂的な「弟」や「妹」たちが「アニキ～～ッ!!」って声援をくれるんですよ。大翔は「アニ」って呼ばれてたけど、「アニキ」は矢車だよって(笑)。

佐藤:『カブト』が放送されていた2006年に生まれた子が、今や成人しているって考えると、20年ってすごい時間だと感じます。高校野球とか見ていて、この選手たち『カブト』のころには生まれてなかったんだなあと思ったり。

――そんな『カブト』ファンの方々から寄せられた声の中で、特に印象に残ったのはどんな言葉でしょうか。

加藤:僕はアーティストデビュー20周年で全都道府県をツアーで回っていたんだけど、そこで若いスタッフから「子どものころ『カブト』観てました。Vシネクスト楽しみにしています!」と結構言われるんです。いろんなところに『カブト』ファンがいらっしゃって、Vシネクストに期待されていることが実感できました。

徳山:最近、こんなお手紙をファンの方からいただきました。「20年前、不登校で家にずっとこもっていました。それまで特撮ものや仮面ライダーには興味がなかったのですが、『カブト』の矢車さんをテレビで観て、何だかわからないけどすごくカッコいい! と思いました。あのダークな感じが大好きで、今も矢車ひとすじです」という内容で、Vシネクストが制作されると知り、どうしてもたまらず筆をとりました……と。こんな声を僕に届けてくださって、嬉しいなと思いました。

佐藤:ファンの方とのエピソードではないですが、最近、うちの妻のスマホ待受け画面が「仮面ライダーガタック」なのを発見したんです! ちょっと照れちゃいましたね。

徳山:それはビックリするね(笑)。

佐藤:誰かに待ち受け画面を見せて「このガタック、夫なんです」って言ったら、濃い特撮ファンなんじゃないかって誤解されるんじゃないかと。

加藤:こればっかりは、事実だからねえ(笑)。

佐藤:身近なところで、嬉しかった出来事です。

「20年という時が経った僕自身をそのまま」20年後の役作り

――久々の「変身」をされたみなさんにお尋ねします。昔の変身ポーズで見られた動きの「キレ」はご健在でしたか?

佐藤:キレがあったかどうかは、われわれ当人にはわかりませんので、ぜひ映像をご覧になって感じてくださると嬉しいです。

徳山:昔のようなガムシャラさはなくて、こなれているかもしれません。まあ、若さがないってことなんですけど(笑)。

佐藤:ガタックゼクターがちゃんとベルトに装填されるかどうか、心配なところは当時と変わらなかったです(笑)。

加藤:僕のドレイクゼクターは腕に勝手に入ってくれるので、当時から楽でした。

徳山:矢車は20年前から、やさぐれながら変身していましたから、今回もそのバリエーションとしてやっていました。

加藤:アニキ(矢車)の変身を見たとき「あっ、懐かしいな」って思いました。僕自身、ドレイクゼクターとドレイクグリップを持つのもずいぶん久しぶりでしたし、手にしたときに20年の時を実感しましたね。

佐藤:あれ、ドレイクグリップっていうんだ。そうそう、ゼクターはみんな当時と同じものだったね。

加藤:だいぶ色あせていましたが、それがいい味わいとなっていました。

――20年後の加賀美、大介、矢車を演じるにあたって、どんなところに気をつけられましたか。

佐藤:20年という時が経った僕自身の、そのまんまを見せようと思いました。そうすれば、自然と20年後の加賀美になるだろうと……。自分がこれまでに経験してきたこと、出会いや別れ、いろんな出来事の繰り返しで、20年はあっという間でしたけれど、そういった僕の生きてきた年輪を、素直に出さないといけないな、作ってはダメだなと思ったんです。そうすれば、石田(秀範)監督が良いところを拾ってくださいますからね。

佐藤祐基

加藤:高校生の息子がいる、父親になった加賀美というのは新鮮な印象でしたね。環境的には、明らかな変化じゃないですか。でも、まっすぐな性格とか、加賀美の本質は変わっていなかった。大介も、彼をとりまく環境こそ変化しているものの、中身は昔といっしょ。ただし、大介と彼を演じてきた僕が共に20年、齢を取ってきた年輪ははっきり見えると思います。

徳山:撮影に入る前、石田監督から「20年後だけど、お前は何も変わらない」とはっきり言われました(笑)。いくら齢を重ねても、矢車はな～んにも変わらない、以上! ということで、僕も「はい、昔のまんまやります!」って。今も昔も矢車はめちゃくちゃなので、また暴れていいのねという感じでやっていました。

佐藤:20年間、ぜんぜん変わらないっていうのは「強さ」ですよね……。

加藤:それが矢車の良さでもありますからね。大介も同じくですけど(笑)。

徳山:冒頭から矢車が出てきますけど、ご覧になった方は「あれ、また雰囲気変わった?」なんて思うかもしれません。でも見ていくうちに、ああ、矢車は変わってないんだなあって思えてきますから、安心してください(笑)。

佐藤:息子・結(ゆい)役の荒木(飛羽)くんとは、親子役だからといって、無理にコミュニケーションをとろうとはしませんでした。変に気を遣うと、そこがノイズになってしまう。荒木くんも自分の世界観をちゃんと考えていたし、彼のことを信頼しながら撮影に挑みました。なんだかんだケンカをしつつも朝ごはんは一緒に食べるシーンとか、リアルでしょう。あのやりとりは石田監督からのリクエストです。

3人で歌う「NEXT LEVEL」、そして「天道って、東京タワーなんだな」

――佐藤さん、加藤さん、徳山さんがエンディング主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」を歌われたそうですが、出来栄えはいかがでしたか。

佐藤:最高です。

加藤:最高です。

徳山:最高です。

加藤:キーはわれわれに合わせてくれていたので、歌いやすかったですね。

佐藤:まあ、あなたたちは歌のプロですから、そうかもしれないけど!

徳山秀典

徳山:いやいや、けっこう難しい曲でしたね。

佐藤:僕はこの2人と違って歌は素人なので、熱量だけを頼りに。

加藤:しっかり歌ってたじゃないですか。すごく声出てるなって思ったよ。

徳山:3人の歌い方、声質がまったく違うのがよかった。これだけ3人の声が違うと、僕らだけにしか出せない「疾走感」があるんですよね。奇跡的な完成度の歌に仕上がっています。

加藤:エンドロールと共に、僕らが歌う主題歌を最後まで楽しんでいただきたいです。

――『仮面ライダーカブト』の主人公、仮面ライダーカブト/天道総司(演：水嶋ヒロ)について、現在のみなさん(加賀美、大介、矢車)はどんな風に思っているのかを聞かせてください。

徳山:矢車は天道と何度か戦いましたが、記録としてはいまだ勝ち越しなんですよね。矢車としては、天道と「豆腐対決」をしてみたいと思います(笑)。

加藤:大介は風のような男なので、20年前の天道との出会いについても、今ではそんなに気にしていないんじゃないかな……と思っています。ちょっと強めの「台風」に遭遇したなってくらいの(笑)。

佐藤:最近『仮面ライダーカブト』の映像を見返していたんですけど、そのとき思ったのは「天道って、東京タワーなんだな」ということです。

加藤:確かに。そんなイメージがある(笑)

佐藤:東京には東京スカイツリーをはじめ、新しい建物がどんどん建っているけど、東京タワーは何十年経ってもしっかり存在を示しているでしょう。車で走っていると、ふと道路の向こう側に東京タワーが見えて「あっ、東京タワーだ」って思うじゃないですか。見上げると当たり前のように存在していて、特別だけど特別じゃない。天道とはそういうやつなのかなと思っています。

「あとは頼んだよ」20年後の『カブト』から次世代へ託したもの

――今回、Vシネクストを作られたことによって、また『仮面ライダーカブト』の世界が発展していくような印象がありますね。

加藤:僕らがテレビシリーズをやっていたころから、結局「ワームって何ぞや」と、ずっと疑問がありました。複雑なストーリーのいろいろな部分を抜き出して、エピソードを続けようと思えばいくらでも続けられるなって思っています。でもわれわれの物語は、今回のVシネクストで完結じゃないかな。あとは、次世代にお任せします(笑)。

加藤和樹

佐藤:Vシネクストは、加賀美たちが結やヒカル(演：小寺結花)に「あとは頼んだよ」と託す、いいバトンタッチができたと思います。また俺たちが出るんだったら、もう20年後くらいにやりますか。

加藤:20年後だと、さすがにもう変身はできないかな?

徳山:加賀美新の父役・加賀美陸として今回のVシネクストにも出ている本田博太郎さんは、ずっと言ってましたね。「これで終わりじゃないよ。ずっとやったほうがいいよ。俺もずっと出続けるから」なんて。そうすると、すぐにでも戻ってくることになる(笑)。

佐藤:本田さんが演じる加賀美陸、今回は総理大臣なんだよね。

徳山:そう。最初は矢車と一緒にいました。「君は監督に、次もやりましょうと言ったのかい?」「いえ、言ってません」「また絶対やるべきだ。僕が言おうかな」なんて、勢いがすごかった!

加藤:本田さんが「また(カブトの新作を)やろう」と言ってくださったら、さらに次回作が作れるかもしれません(笑)。

――『仮面ライダーカブト』ファンの方々に向け、Vシネクストにおける加賀美、大介、矢車の見どころをお願いします。

加藤:ひとつひとつに意味のあるシーンがありますので、じっくり腰を据えてご覧いただきたいですね。大介としては、大人になったゴン(演：馬場ふみか)と再会し、お互いがどういう道を歩んでいくのか……というところにぜひ注目してください。

徳山:みなさんの期待の「3倍」を行く、面白い矢車をお楽しみください。大いに笑ってほしいです!

佐藤:『仮面ライダーカブト』の、こういうところが好きだという作り手からの愛情がつまった作品になりました。これまで待ってくださっていたファンの方々すべてに「ありがとう」という思いを込めながら、ふたたび作品世界の中に入ることができた喜びを噛みしめています。存分にお楽しみいただければ幸いです!

Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』は、11月6日(金)より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』

かつての戦いから20年。天道総司の行方は、いまもわからなかった。

そして人類とワームは、共存する道を歩んでいた。

しかし、なぜかZECTは秘密裏に、新たなマスクドライダーシステムを開発していた。

その資格者として選ばれたのは、加賀美新の息子で、高校生の結(ゆい)。

ZECTの三島正人は結との接触を図るが、そこに立ちはだかったのは、結のクラスメート・天道ヒカルだった。

一方、田所修一から情報を得た加賀美新は、ZECTの陰謀に立ち向かうべく、かつての仲間たちのもとを訪ねるが、風間大介も、矢車想も、加賀美への協力を拒否した。

たったひとりでも、敵と戦う覚悟を決めた加賀美。

そんな彼の前に、意外な人物の影が……!

(C)2026 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映 (C)石森プロ・東映