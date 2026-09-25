バンダイは、「CONVERGE KAMEN RIDER 31(10個入)」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。
新シリーズ、『仮面ライダーマイス』より「仮面ライダーマイス」、「仮面ライダーマオウ」、「仮面ライダーリド」が一挙登場。
『仮面ライダーゼッツ』からは「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」および「仮面ライダーノクス」、さらにCONVERGE MOTION仕様で「仮面ライダーカブト ライダーフォーム」「仮面ライダーキックホッパー」「仮面ライダーBLACK RX」といったレジェンドライダーも収録した全8種のラインナップとなっている。
【ラインナップ】
1. 仮面ライダーマイス
2. 仮面ライダーマオウ
3. 仮面ライダーリド
4. 仮面ライダーゼッツエクスドリーム
5. 仮面ライダーノクス
6. 仮面ライダーカブト ライダーフォーム
7. 仮面ライダーキックホッパー
8. 仮面ライダーBLACK RX
※BOX販売のみ。
※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。
(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映
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