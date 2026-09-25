バンダイは、「CONVERGE KAMEN RIDER 31(10個入)」(7,590円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年2月発送予定。

2027年2月発送予定「CONVERGE KAMEN RIDER 31(10個入)」(7,590円)

新シリーズ、『仮面ライダーマイス』より「仮面ライダーマイス」、「仮面ライダーマオウ」、「仮面ライダーリド」が一挙登場。

『仮面ライダーゼッツ』からは「仮面ライダーゼッツエクスドリーム」および「仮面ライダーノクス」、さらにCONVERGE MOTION仕様で「仮面ライダーカブト ライダーフォーム」「仮面ライダーキックホッパー」「仮面ライダーBLACK RX」といったレジェンドライダーも収録した全8種のラインナップとなっている。

【ラインナップ】

1. 仮面ライダーマイス

2. 仮面ライダーマオウ

3. 仮面ライダーリド

4. 仮面ライダーゼッツエクスドリーム

5. 仮面ライダーノクス

6. 仮面ライダーカブト ライダーフォーム

7. 仮面ライダーキックホッパー

8. 仮面ライダーBLACK RX

※BOX販売のみ。

※1BOXで全種揃うが、一部は重複する。

(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映

(C)石森プロ･東映