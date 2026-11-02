終電間際に「寂しいな」と引き止められ――。お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、Podcast番組『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜17:00配信)で、以前の職場で憧れていた上司と2人きりで飲みに行った20代後半の女性から寄せられた悩みに回答した。

終電9分前、憧れの元上司から「寂しいな」→ホテルでキス

大久保佳代子

女性は、以前の職場で憧れていた上司と2人きりで飲みに行ったという。終電の9分前に店を出ようとしたところ、上司から「寂しいな。タクシー代半分出すからもう少しいない?」と引き止められた。

悩んだ末、「もう少し一緒にいたい」という気持ちが勝り、2軒目に行くことを決意。しかし、周囲に営業している店がなかったため、上司が宿泊するビジネスホテルで飲むことになった。

ホテルに向かう途中、上司から「手をつないでみる?」と誘われ、人生で初めて恋人つなぎを経験。さらに「チューする?」と聞かれ、返事に困っていると唇が触れ合ったという。

ホテルでもキスを重ねたものの、それ以上の関係には進まず、帰宅することに。ところが、タクシーが捕まらず、途中まで上司と歩いて帰る際にも「手つないでいこう。チューしながら」と誘われ、そのまま受け入れたと明かした。

実は、この上司は既婚者。恋愛経験がないという女性は「次に会ったらさらに先に進んでしまうのでしょうか?」「私はどうすればいいのでしょうか?」と、大久保に助言を求めた。

大久保佳代子、上司の言動に違和感「半分ってなんだよ」

相談を聞いた大久保は、まず上司について「ちょっと上司がキモいんですけど。キモってごめんなさいね」と率直な感想を吐露。

特に気になったのは、終電間際に女性を引き止めた際の発言だったようで、「タクシー代半分出すからってさ、半分ってなんだよと思って。全部出せよって」とツッコミ。

さらに「寂しい」という自分の気持ちで女性を引き止めながら、タクシー代を半分しか負担しないことについても「ここでまず私は引っかかるよね」と語った。

また、「チューする?」という誘い文句にも違和感があったようで、年上の男性が若い女性にかわいらしさをアピールしようとしている可能性を指摘。「チューするって言ってかわいくて成立する人って本当一部しかいないからね」と持論を展開した。

一方で、大久保は女性が憧れの上司に好意を抱いていることにも理解を示した。

ただ、上司が女性の恋愛経験の少なさにつけ込もうとしている可能性にも触れ、「自分の思い通りになるって思ってるかもしれないしね」と推測。

その上で、「それでよければ行けばいいし、ただまあ、不倫だしね」と、相手が既婚者であることを改めて強調した。

また、今後の関係については「次に会ったら絶対先を求めてくるんで」と予想し、「そこで断るかどうか、もうご本人次第」とコメント。

最後には、相手の言動に少しでも違和感を覚えたら「断りましょう」と伝え、女性に慎重な判断を促していた。