大阪で仕事を終え、飲食店を訪れたナインティナイン・岡村隆史。居合わせた女性たちとの写真撮影を終えると、店員から、岡村との写真撮影を希望するプロ野球選手が待っていることを知らされたという。19日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が思いがけない出会いを振り返った。

岡村隆史

大阪で食事中、店員から「岡村さんと写真撮りたいって」

オリックス・バファローズのファンである岡村隆史。しかし、今シーズンは一度も球場に足を運ぶことができなかったという。

そんな岡村に、思いがけない形で野球との新たな縁が生まれた。大阪で仕事を終え、食事をしていたときのこと。隣の席にいた女性2人から、プライベートで食事中に申し訳ないと断られたうえで、写真撮影をお願いされた。

岡村は「全然いいですよ」と快諾。一緒にいた子供たちも交えて写真を撮影した。女性の一人は近くの寿司店で働く寿司職人だったそうで、岡村は店を訪れる約束をするなど、しばらく会話を楽しんだという。そして、自分の席に戻ったところ、今度は店員から声をかけられた。

「オリックスの選手なんですけど、岡村さんと写真撮りたいと言ってます」

オリックスファンの岡村は「ぜひぜひ」と即答。自分を待っていると聞き、慌てて会いに向かった。

「そんなすぐ言うてくださいよ」

そこで待っていたのは、オリックスの来田涼斗だった。

野球観戦を約束し、別れた後に経歴を調べると…

初対面の来田に「僕、オリックスファンなんですけど」と伝えた岡村。すると、「もちろん存じ上げてます」と返ってきたという。

今シーズンは一度も試合を見に行けなかったことを明かし、来シーズンこそ球場へ足を運ぶと約束。来田からも「ぜひ見に来てください」と言われた。

「めちゃくちゃいい人やって。推しの選手が来田選手になりました」

この日の食事には、阪神タイガースファンの高橋智(へびいちご)も同行していた。高橋からは、来田が高校時代から注目を集めていたであることを教えてもらったという。

また、来田は妻で女子プロゴルファーの鶴岡果恋と一緒に来ていたそう。岡村自身もゴルフを楽しむことから、夫婦との出会いを喜んだ。

「推しってこういうとこからできんねんなと思って」

来田と別れ、店に戻ってから改めて経歴を調べた岡村。明石商業高校時代から活躍していたことを知り、「すごい人やったんですよね」「めちゃくちゃ男前やった! びっくりするぐらい」と振り返った。

新たに応援したい選手ができた岡村は、もっと野球に詳しくなれば、球場へ足を運ぶ楽しみも増えると期待。一方で、初対面で連絡先を聞いてもいいものか迷い、聞けなかったことも明かした。

「聞いといたら良かったかなと思って」

今後、シーズンオフなどにオリックスの選手をラジオ番組に招くことにも意欲を見せた岡村。食事中に生まれた偶然の出会いが、来シーズンの野球観戦の楽しみにつながったようだ。