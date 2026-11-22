「医師から直接お伝えすることがございます」――。テレビの生放送を控えた楽屋で携帯電話を確認すると、そこには先日受診した人間ドックから何度も着信が。お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、19日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』で、検査結果をめぐる思わぬ体験を明かした。

野田クリスタル

生放送を前に最悪の事態を想像

健康管理にはお金を惜しまないという野田。今年受診した人間ドックでは、胃カメラの検査で胃の粘膜にただれのようなものが見つかり、念のため組織を採取して詳しく調べることになったという。

「怖い。超怖い」と当時の心境を振り返った野田。約3週間後に届いた検査結果には、細かな数値やアドバイスが記されており、その内容を見てひとまず安堵していた。ところが、レギュラー出演する日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス!』の本番前、楽屋で携帯電話を確認すると、人間ドックを受けた施設から何度も電話がかかってきていた。

留守番電話の内容を文字に起こす機能で確認すると、「医師から直接お伝えすることがございます」とのメッセージが。

野田は本番前の移動中にも、胃の病気についてインターネットで調べ続けたそうで、「『ヒルナンデス!』の放送中も、もうドキドキしたんですけど」と、視聴者には知る由もなかった当日の心境を明かした。

医師に代わるまでの約5分間

生放送を終え、意を決して電話をかけた野田。すぐに電話はつながったものの、医師に代わるまで約5分間待つことになった。

「電話がたくさん来てることよりも、この時に5分待たされていることが俺の中で確定しちゃったんだよ」と野田。待っている間に、医師たちが自分への病状の伝え方を相談しているのではないかと想像してしまったという。

相方の村上も「伝え方どうしましょう、みたいな」と、その時の野田の心境を察した。しかし、実際に医師から伝えられたのは、安心していいという検査結果だった。胃のただれについても一時的なものだと説明されたという。

どうやら検査結果について医師が直接電話で伝えることになっていたようで、最後まで手厚く対応してくれるサービスが、かえって野田を不安にさせてしまった格好だ。「寄り添いすぎて」と苦笑する野田に、村上も「結果はどうあれ、電話はきますって書いとかないと」とコメント。

改めて「怖かった」「ドキドキした」と振り返った野田は、今回の経験を機に、今後も健康に気をつけていこうという思いを新たにしていた。