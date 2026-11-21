「生まれてから一度も怒られた記憶がないんすよ」――。お笑い芸人の岡野陽一が、19日に放送されたTBSラジオのラジオ番組『岡野陽一の肉の塊』(毎週木曜23:00～23:30)で、今年9月に父親が亡くなっていたことを明かした。生前の父との思い出や、年齢を重ねて気づいた父のかっこよさ、亡き父のために決意した49日間について、時折笑いを交えながら語った。

岡野陽一

「今年は本当にちょっと嫌な年だなって」

単独ライブ当日に目がひどく腫れたほか、1カ月にわたってせきが止まらなくなり、さらには中耳炎を患って右耳が聞こえなくなるなど、今年は体調不良が相次いだという岡野。しかし、それ以上に大きな出来事があった。

「ちょっともう今だから言えるんですけど」と切り出し、9月に父親が亡くなっていたことを報告した。

以前から父の病状について聞いていたそうで、「覚悟もできてたし、あとその前にも何回か福井に帰ったりして、お会いもできたんで」と岡野。「悔いがないと言うとあれですけど、しょうがないなっていう話なんですけど」と心境を明かした。

これまで厄年などを気にすることもなかったという岡野だが、父の死も重なり、「今年は本当にちょっと嫌な年だなって」「人生で一回も思ったことないですけどね」と吐露した。

前週の放送でも、父親にまつわるエピソードを披露していた岡野。父の他界を報告した後ではリスナーが笑いにくくなるのではないかと考え、あえて先に父の思い出話をしていたという。

「そんな父ちゃん、愉快な人だったんで」と懐かしみ、父が大好きだったという酒にまつわる思い出を語り始めた。

顔をボコボコにされて帰宅した父

小学生の頃、実家で「夢有(ムー)」と名付けた犬を飼っていたという岡野。父は酔って帰宅すると、その犬小屋で寝てしまい、母に怒られることもあったそうだ。

そんな父について、親戚や弟、妹と思い出を語り合う中で、あることに気づいた。

「一回も怒られたことないですね。生まれてから一度も怒られた記憶がないんすよ」

弟や妹も同様だったという。

酒を飲んでも温厚で、トラブルを起こすこともなかった父。しかし、岡野には今でも忘れられない出来事がある。

自身が高校生から20歳頃のこと。近所の飲み屋から帰宅した父の顔が、ボコボコになっていた。転んだのかと思って事情を聞くと、誰かに殴られたという。納得できなかった岡野は、父を殴った相手のところへ一緒に行こうとした。

しかし、父は「俺が悪いんだ。俺が悪いんだ」と言い、そのまま犬小屋で寝てしまったという。

「その当時、僕ね、めっちゃダせえなと思ったんですよ」

若かった岡野には、相手に言い返すこともなく、やり返そうともしない父の行動が理解できなかった。しかし、数十年を経て、その受け止め方は大きく変わった。

「やっぱ数十年経つと、あれがかっこいいんすよね。そこで怒らないって」

相手に殴られても怒らず、暴力でやり返すこともしなかった父について、「尊敬してんですよね」と岡野。自身も年齢を重ねる中で、少しずつ父の考え方に近づいているのかもしれないと思いを巡らせた。

亡き父のために決意した49日間

農協に勤めていた父は、ギャンブルをすることもなく、子どもが生まれてからはたばこもやめたという。

「マジでちゃんとした人間なんですよ」「めちゃめちゃ真面目な人で」と父の人柄を語った岡野。

父の病状を知り、時折福井に帰って病院を訪れる中で、真面目に生きてきた父と自身の生き方を重ね合わせ、何もしてあげられていないのではないかと考えることもあった。そんな岡野が、一つだけ決めていたことがあった。

「49日、ギャンブルやめてみようと思ったんです。本当に」

18歳からギャンブルを続けてきた岡野は、27年間、一週間すらギャンブルをやめたことがなかったという。しかし、ギャンブルとは無縁だった父を思い、亡くなったら四十九日までの間だけでもやめてみようと考えていた。

実際に父が亡くなった日、福井へ帰ることになった岡野は、早速葛藤することになる。その日は競馬が開催されていた。福井までの新幹線での移動時間は約4時間。普段であれば、こうした移動時間にも競馬を楽しんでいたという。

さらに、父の名前を数字に置き換えた馬券を買うことが、父からの最後のメッセージなのではないかという考えまで浮かんだ。

「めっちゃ葛藤しましたよ(笑)」

競馬のサイトを見ながら、馬券を買うべきか、自分が決めたことを守るべきか、迷い続けた岡野。「父ちゃん、どっちだ」と思いながらも、最終的には馬券を買わずに帰省した。その後、競馬の結果を確認し、買おうとしていた組み合わせが来ていなかったことを知ると、父に「ありがとう」と感謝したという。

「俺は正しい選択をしたよ」

岡野は「父ちゃんのメッセージを俺は受け取れたのよ、最後に」と、笑いを交えながら振り返った。

初めて経験したギャンブルのない日常

11月8日に父の四十九日を迎えたという岡野。仕事でのギャンブルや、YouTubeの企画で韓国のカジノを訪れた際は例外だったことも「お父さん、聞いてる?」と正直に打ち明けつつ、それ以外のプライベートでのギャンブルを控えた日々について、「皆さんこういう生活送ってんだっていう。なんか感慨深かったっすよ」と語った。

そんな生活を送る中で、思いがけない変化もあった。

「土日の感覚がなくなるんですよ、本当に。僕、競馬だけで土日の認識してたんで」

ギャンブル以外の趣味がないという岡野は、時間が空くと犬を散歩させるように。その途中で犬を抱いて洋服店に入り、普段なら買わないような服を購入することもあったという。そして、父の四十九日を終え、自らに課したギャンブルの自粛期間も終わりを迎えた。

「おとんも絶対に許してくれると思うんで、ちょっとまた報告しますね」

生前、一度も自分を怒ったことがなかったという父。そんな父への思いをにじませながら、岡野はいつもの調子でリスナーに語りかけていた。