お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、Podcast番組『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜17:00配信)で、既婚の上司と関係を持った20代後半の女性から寄せられた悩みに回答。

翌日、服のポケットから見覚えのない1万円札が出てきたという相談者に、大久保は「非常に失礼な1万円ですね」と反応。関係を持った後も何事もなかったように振る舞う上司の態度に、疑問を呈した。

既婚上司と関係を持った女性 ポケットには見覚えのない1万円札

大久保佳代子

番組では、20代後半の女性会社員から寄せられた相談を紹介。女性は数年前に仕事で知り合った一回りほど年上の既婚上司と、仕事仲間として飲みに行くようになり、やがて2人きりで飲むことも増えていったという。仕事や家族、恋愛、人生について何時間でも話せる関係になっていた。

初めて2人で飲んだ際には、酔った勢いでキスをしたものの、その後は何事もなく上司と部下の関係に戻ったという女性。その後、再び関係を持つことになった。

ところが翌日、着ていた服のポケットから見覚えのない1万円札が出てきた。女性はその日の飲食代もタクシー代も払っておらず、財布のお金も減っていなかったことから、「お小遣いでしょうか? 何かの経費でしょうか?」と困惑した。

数日後、仕事で上司と顔を合わせた際も、相手はいつも通りに接してきたという。女性自身も何も言い出せず、普段通りに仕事を続けた。

女性は、上司と付き合いたいわけでも、家庭を壊してほしいわけでもないと説明。今後は同じことを繰り返さないつもりだとしたうえで、「こういう関係って一体何なんでしょうか? 私は都合よく扱われてるのでしょうか? そしてポケットの1万円は使っていいのでしょうか?」と大久保に問いかけた。

大久保佳代子、1万円に「非常に失礼」 上司の態度にも疑問

相談を聞いた大久保は、ポケットに入っていた1万円について「口止め料」として渡された可能性にも触れ、「それは非常に失礼な1万円ですね」とコメントした。

関係を持った後も、上司が何事もなかったように接してくることについても、大久保は「これむかつくよな」と反応。相手が平然とした態度を取ると、こちらが動揺したり、怒ったりすることのほうが恥ずかしく感じられ、つい相手に合わせてしまうのではないかと話した。

一方で、関係が続いて深みにはまっていくことを考えれば、今回の出来事が一度きりで終わるのはよかったとも指摘。しかし、女性側の心情を想像し、「女性からしたらさ、ちょいそれはそれで傷つくよ」と語った。

さらに、相手の態度によって、女性が自分自身の魅力について考えてしまう可能性にも言及。「私ってその女性としての魅力がないのとも思うわけよ」と、何事もなかったように振る舞われることで生まれる複雑な気持ちを代弁した。

その後、構成作家の武村は上司の態度について「すげえ悪く言うと舐めてるんだと思うんですよ」と厳しく指摘。大久保はその意見に同意しつつ、「こっちももう一回誘って、500円ポケットに入れておけば?」と、相手への"仕返し"もユーモアを交えながら提案。一方、相談者に対し、今後は同じことを繰り返さないようにしたほうがよいのではという考えを示した。