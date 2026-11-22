「初めて出るの一番難しいと思ってました」――ところが、2回目、3回目と目指すほど、その難しさを実感したという。3年連続の『NHK紅白歌合戦』出場が決まった歌手の新浜レオンが、21日放送のTBSラジオの番組『明治チョコレート効果presents 新浜レオン 今日も元気にがんばレオン。』(毎週土曜5:30～6:00)で、発表を待つ日々の重圧と、歌手の父への思いを打ち明けた。

新浜レオン

3回目の出場を目指した日々「本当に苦しかった」

番組冒頭に紹介されたのは、紅白出場を祝うリスナーからのメッセージ。出場歌手発表の生配信を見ながら、白組の一覧に新浜の名前を見つけた時の喜びがつづられ、「3度目の紅白連れてってくれてありがとう」と感謝が寄せられた。

新浜は「本当にありがとうと、こちらが言いたいです」と応じた。出場が決まった日には、別途録音した声を前回のオープニングに差し込んでもらったそうで、今回は決定後、改めて収録で思いを伝える機会となった。

「紅白決まりました! ああ! 本当にうれしい!」

初めて出場する喜び、2回目に出る喜び、3回目に出る喜び。そのどれもが特別だという新浜だが、出場を重ねるほどに、次の年も同じ舞台に立つことの難しさを感じていた。

「初めてが一番難しいと思ってました。いや、2回目出ることの方が難しい。いやいや、3回目出ることのが難しい」

とりわけ発表が近づく11月については、「もう本当に……苦しかったっすね」と率直な心境を吐露。それでも、絶対に出たいという気持ちを持ち続け、「人生を懸ける、命を懸ける」覚悟で一年を走ってきたという。

「自分の紅白じゃなくて」父が目指した舞台へ

出場を決めた喜びとともに、新浜が繰り返したのは、周囲への感謝だった。

「自分の紅白じゃなくて、みんなでつかんだ紅白」

スタッフやファンと一つになることで、初めて立てる大きなステージ。どこが欠けても実現できなかったと受け止め、「みんなでつかんだ紅白、みんなの紅白なんでね」と、応援してきた人たちに語りかけた。

そして、紅白を目指す原点には、演歌歌手である父の存在があるという。父自身が出たかった舞台であり、「父への恩返しはそこに出ることだと思って目指していたステージ」と説明した。

自身の根本にある演歌・歌謡曲。その歴史や伝統を築いてきた先輩たちへの敬意も込めて、当日のステージに立ちたいという。新浜は大みそかの放送を見てほしいと呼びかけ、最後にも「みんなの紅白ですよ～!」と言葉を重ねていた。