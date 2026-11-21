「コツン、コツン、コツン」――。休日のビルで会議を終えたテレビプロデューサーの佐久間宣行氏は、出口を探して暗い地下フロアを歩いていた。ところが、どこへ行っても同じような景色が続き、背後からは何者かの足音が近づいてくる。11日深夜に放送されたニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、思いがけず恐怖を味わった一日の出来事を振り返った。

佐久間宣行氏

日曜日の会議室へ向かうため、普段とは違う入り口から

この日の放送で佐久間氏は、母校・早稲田大学の学園祭に出演した際の出来事を紹介。かつて所属していた広告研究会からの依頼を受け、学生たちが企画したトークイベントに参加することになったという。

しかし、当日はイベントの前に別の仕事が入っていた。午前中にレンタル会議室で打ち合わせを行い、その後、早稲田へ移動する予定だった。会議室の入ったビルは、日曜日のため普段の入り口が閉鎖されていた。事前に案内されたのは、地下へ続く別の入り口から守衛室を経由して入館する方法だった。

佐久間氏は案内に従って地下へ降り、守衛室で受付を済ませると、指定されたエレベーターで会議室へ向かった。

「7階行ったらもう真っ暗なんですよ」

休日のためか、会議室以外は明かりが消えていた。それでも予定どおり打ち合わせを終え、学園祭へ向かうため、一人で会議室を後にした。ところが、エレベーターに乗ったところで、あることに気づいた。

「守衛室が何階だったか覚えてないのよ」

最初に地下へ降りた記憶はあるものの、地下何階だったのかが分からない。佐久間氏は、ひとまず地下2階でエレベーターを降りることにした。

同じ景色が続く地下フロア「異変なし」

地下2階には駐車場などがあったものの、守衛室は見当たらなかった。そこで地下1階へ移動してみたが、状況は変わらない。

「地下2階と全く同じ景色。出口が見当たらない。異変なし(笑)」

どこを歩いても似たような光景が続き、守衛室の場所を示す案内も見つからない。佐久間氏はフロアを歩き回りながら、次第に不安を募らせていった。すると、どこからともなく音が聞こえてきた。

「コツン、コツン、コツン」

しかも、その音は少しずつ近づいてくるように感じられた。

「怖い怖い怖い!」

佐久間氏は足音から遠ざかろうとしながら、地下3階へ移動。しかし、そこでも似たような景色が広がり、出口は見つからなかった。

やがて「出口こちら」という案内を発見し、ようやく外へ出られると思ったものの、たどり着いた扉には鍵とチェーンがかかっていた。休日は使用できない出口だったのだ。

その間も、どこからか足音が聞こえてくる。佐久間氏は、扉を手当たり次第に開けようとしたり、階段を使って別のフロアへ移動したりしながら、守衛室を探し続けた。

暗い飲食店フロアで、突然現れた人物

地下で出口を見つけられなかった佐久間氏は、今度は1階へ向かった。しかし、そこに広がっていたのは、休日で営業していない飲食店の並ぶ暗いフロアだった。

「怖いよ」

出口があるかもしれないと歩き回ったものの、店はすべて閉まっていた。そして、再び大きな足音が聞こえてきた。

「コツン、コツン」

佐久間氏は音から逃れようと、階段の方へ走り出した。すると、階段の手前で突然、女性が現れた。

「俺、『わー!』って言ったら、あっちも『うわー!』って」

互いに驚いて声を上げてしまったという。女性は佐久間氏より10歳ほど若く見え、話を聞くと、どうやら同じように出口を探していたらしい。

「出口ないですよね」

そう尋ねられた佐久間氏は、足音の正体が分かったことに安堵した一方で、女性もまた迷っていることを知った。ところが、2人は一緒に出口を探すことにはならなかった。

「俺もその女性も別に協力すりゃいいのに怖かったのか、恥ずかしかったのかなあ」

そう振り返った佐久間氏。女性とは別々に移動し、再び一人で守衛室を探すことになった。

ようやく守衛室を発見、しかし…

その後も、佐久間氏は地下のフロアをくまなく歩き回った。そして、エレベーターの脇にある白い壁のような場所に、手をかけられる部分を発見。引き戸を開けると、ようやく守衛室が現れたという。

「本当に申し訳ないんだけど……俺、守衛室に向かっちゃったのね」

一緒に迷っていた女性を探すことよりも、出口を見つけた喜びが勝ってしまったと告白。守衛室の人に事情を説明し、ようやくビルの外へ出ることができた。

「俺、20分以上そこにいたんだぜ」

思いがけない迷路のような体験を経て、佐久間氏は無事に早稲田大学へ向かった。しかし、別れた女性がその後どうなったかは分からなかったという。

「まだ迷ってる可能性がある」

学園祭へ急がなければならなかったとはいえ、一緒に出口を探さなかったことを申し訳なく思っている様子で、奇妙な出来事を締めくくった。