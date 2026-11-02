卒業や転職のたびに、もう連絡を取らないと思う相手の連絡先を消してきた。数は数百件に上るが、後悔はないという――。10月31日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)に、35歳リスナーから人間関係の整理をめぐるメッセージが届いた。パーソナリティのYOUが回答する中、元恋人の連絡先や贈り物をどう扱うかという話にも広がった。

YOU

大学の友人とは約10年会わず、LINEは今の会社で連絡する人だけ

匿名でメッセージを寄せた35歳のリスナーは、転職や引っ越しなどを機に連絡先を整理し、人間関係をリセットする行為を指すという「リセット症候群」という言葉を最近知ったと説明。自分にも当てはまるかもしれないと感じたという。

大学卒業時や転職時、もうその人とは連絡を取らないだろうと判断すると、連絡先を削除してきた。実際に大学時代の友人とは卒業後に連絡を取っておらず、会わなくなって約10年が経つが、「連絡先を消去したことを後悔したことはありません」とつづった。

転職した際にも、退職から1カ月以内に前の会社の連絡先を削除。その後、以前の職場から連絡が来たことは一度もないという。

「今まで消去してきた連絡先は数百件あります」。電話帳が整理されている方が掛け間違いもなくよいと感じており、LINEに登録しているのも、今の会社で連絡に使う人だけだと説明した。

「病気のような名前がついていますが、何か問題がありますかと私は思います」と、自身の考えを寄せた。

元恋人の連絡先は消す? 残す? YOUと宮森の違い

YOUは、新しい気持ちで新しい場所へ向かうときに、人間関係を整理する傾向として受け止めた。自身も、交際が終わった男性の連絡先を削除することがあるという。

一方、共に出演する放送作家の宮森かわら氏は「僕、全くないですね」と回答。元恋人についても、消す理由がないので、そのまま残していると話した。

YOUは、別れた相手からの手紙や写真も持っているのではないかと尋ねたが、宮森氏はそれらは持っていないと説明。ただ、使えるものは残しているという。

YOUが、もらったものとしてではなく「書きやすいペンとして」使っているのかと確かめると、宮森氏は肯定。さらに、使っているときに元恋人の近況が気になることもないと答えた。

その割り切り方に、YOUは「失礼な方でもあるということですね。本当に面白いです」と笑い交じりに応じた。

YOUが唯一気にかけたのは…

その後、YOUは改めてリスナーの相談へ。気にかけたのは、連絡先を整理することで、身近な人が心配しないかという点だった。大切な家族や友人が、本人は人間関係をリセットしがちな人だと分かっていれば心配はしないのではないかと説明。「それだけですよ。私が思うのはね」と、自身の考えを伝えた。

何も言わずに旅に出るような場合には周囲も心配するだろうと例を挙げつつ、今回の相談は連絡先の整理についての話だと整理。「ご家族が心配しない感じで、いいと思います」と応じた。

仕事や付き合いは、その時々で変わっていくもの。YOUは、多くの連絡先を抱え続けなくてもよいという考えを示し、「全く問題ないです。賛成!」と、相談文で示された整理の仕方を肯定していた。