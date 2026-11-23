東京・新宿の街を歩いていた際、スマートフォン向けゲーム『ポケモンGO』への熱が再燃した南海キャンディーズ・山里亮太。ライブ会場の近くでも、スマートフォンを手にした人々の集団を見つけ、近づいていったという。18日深夜に放送されたTBSラジオのラジオ番組『JUNK 山里亮太の不毛な議論』(毎週水曜25:00～27:00)では、その時に起きた思わぬハプニングを明かした。

山里亮太

新宿の街で「久しぶりに課金しちゃった」

単独ライブ『山里亮太の140』の東京公演を開催していた山里。新宿の街を歩いていると、多くの人がスマートフォンの画面を何度もタップしていることに気づいたという。

そこで思い出したのが『ポケモンGO』だった。久しぶりにゲームを開いてみると、近くには強力なポケモンが出現し、複数のプレイヤーで協力して戦うレイドバトルが至る所で開催されていた。

これまではレイドバトルに参加するプレイヤーが十分に集まらないこともあったという山里。しかし、新宿では次々とバトルに参加することができ、「久しぶりに課金しちゃった」と告白。ライブ会場に向かう前に、40分もその場所に滞在してしまったそうだ。

スマートフォンを見ている集団を見つけては、そばに近づいてゲームを楽しんでいた山里。ライブ会場の近くでも、同じようにスマートフォンを手にしている人々を発見した。

スマートフォンを手にした集団に近づくも

ライブ前にもう一度レイドバトルに参加しようと思い、その集団の中に入っていった山里。しかし、ゲーム画面を見ても、近くではバトルが行われていない。

「これ、みんなどこと戦ってんだろう?」と疑問に思った山里だったが、実はその人々は、ポケモンGOのプレイヤーではなく、同窓会の集まりだったという。

見知らぬ人々の集団に突然入っていってしまった山里は、「このおじさん、急に入って来たんだけどみたいな」「恥ずかしかった」と苦笑い。

その後も番組内でゲームを開き、捕まえたポケモンを紹介するなど、すっかり熱が再燃した様子を見せていた。