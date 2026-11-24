99歳になった現在も、俳句を作ったり、本を読んだりしているという父親。彼の引き出しを開けた俳優・六角精児は、黄金色に輝くものを目にして驚いたという。さらに、昨年亡くなった母親との思い出も披露。幼い頃、母親に叱られるのが怖くて取った行動が、思わぬ騒動に……。六角が22日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)にゲスト出演し、両親とのエピソードを語った。

六角精児

99歳の父の引き出しにあった“黄金色に輝くもの”

この日、ゲスト出演した六角は、両親との思い出や近況についてトークを展開。歴史の研究や執筆活動などに携わってきた父親について、「今もね、99歳なんですけど、俳句作ったりね」と明かした。

現在、父親は施設で生活しているそうで、「耳はちょっと遠くなっちゃったんですけど、頭すごくしっかりしてます」と説明。俳句や文章を書いたり、さまざまな本を読んだりしながら日々を過ごしているという。

そんな父親の引き出しを最近開けた際、六角は思いがけない光景を目にした。

「金塊かと思ったら……」

引き出しの中には、黄金色のラベルが付いた栄養ドリンクが大量に入っていたそうで、「あれが黄金に輝いて、目がうわってなったんですよ」と振り返る六角。さらに驚いたのは、父親がその栄養ドリンクを毎日のように飲んでいたこと。

「99ですよ。毎日栄養ドリンクを飲んでるらしくて」

六角は父親に対し、飲む頻度を週3回程度に減らしてはどうかと話したそうだ。安住紳一郎アナウンサーが「栄養ドリンクが健康の秘訣」と長寿の源を分析すると、六角は父親が現在も本を読んだり、自分の意見を口にしたりしていることを改めて紹介していた。

点数の悪い答案用紙を山に埋めるも…母親のもとへ

一方、昨年亡くなった母親についても、六角はさまざまな出来事に思いをはせる。教育熱心で、六角に厳しく接していたという母親。幼い頃の六角は、点数の悪いテストの答案用紙を見せるのが怖く、山に埋めて隠していたそうだ。

ところが、木の根元に埋めていた答案用紙が、クワガタを探しに来た人に発見され、自宅に届けられてしまう。

「すごい怒られた」

そこで六角が次に考えたのは、答案用紙を川に流すことだった。

「そしたらもう川だったら戻ってこないから」

これなら完璧だと思っていたものの、捨てていた通信簿を拾った人が学校に届けたことで、結局は母親の手元に通信簿が渡ってしまい「すごい怒られた」そうだ。

それでも六角は諦めず、先生が使っている赤いペンを観察し、同じものを購入。間違えた回答を正解に書き直して丸を付け、点数まで書き換えていた。しかし、点数を書き直した際の文字が自分の筆跡だったため、母親に見破られてしまった。

勉強して成績を上げるのではなく、悪い結果をどうにかごまかすことに知恵を絞っていたという六角。次々と明かされる失敗談に、スタジオは笑いに包まれた。

「今の自分がやっぱりいるのは母のおかげ」

そんな六角だが、現在は教育熱心だった母親への感謝を抱いているという。昨年亡くなった母親について、「最後は安らかな顔で亡くなってたので、もう少し厳しい顔してくれねえかなと思いましたけど」と、冗談を交えながら振り返った六角。

続けて、母親が自身の人生に与えた影響について、こう語った。

「母がいなかったら、そういう高校にも行けなかったし、いろんな出会いが違ったと思うので、今の自分がいるのは母のおかげ。今となっては本当に感謝しております」

子供の頃は叱られることを恐れ、答案用紙を隠すことばかり考えていた六角。しかし、今振り返れば、厳しかった母親の存在が現在の自分につながっていると感じているようだ。

99歳になっても好奇心旺盛な父親と、厳しくも自身の人生を支えてくれた母親。両親のエピソードを聞いた安住アナは、「やっぱりそういうお父様とお母様から生まれたんだなっていう感じがしますよね」と、六角の人柄に思いを巡らせていた。