仕事を辞め、友人たちとも距離を置く。自分で選んだはずの決断を、最初は責めてしまった――。10日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)の第15回では、31歳女性から届いた、人生の再出発をめぐるメッセージを紹介。パーソナリティーのYOUは、その選択を受け止めながら、自分をすり減らすものとの向き合い方を伝えた。

YOU

限界を迎えて選んだ退職 友人たちとも距離を置くことに

メッセージを寄せたのは、鹿児島県の31歳女性。今年に入り、人間関係や仕事でずっと耐えてきたことが限界を迎え、「思い切って手放す選択をしました」とつづった。

相談者は仕事を退職し、ライフステージが変わった友人たちとも距離を置くことに。しかし、その選択をすぐに肯定できたわけではなかった。「最初はすぐ関係をリセットしたがる自分を責め、自己嫌悪になることもありました」と、決断後の葛藤を振り返った。

それでも、現在は少しずつ捉え方が変わってきたという。「今はこの決断が自分を守り、新しい人生を始めるための大きな一歩なのではと思えています」と記し、「これからは自分自身を大切に過ごしていきたいです」と思いを伝えた。

そのうえで相談者は、人生の新しいスタートを切るときや、自分を大切にするとき、YOUがどんなことを意識しているのかを尋ねた。

「楽しいすり減り」とは違う消耗は、手放してもいい

YOUはメッセージを受け、「素晴らしい」と反応。相談者がストレスを抱えてきたものを手放したことに、肯定的な言葉を重ねた。

そして、「とにかく人生はこの現世では一度きりなので、楽しく過ごしましょう」と呼びかけ、「自分をすり減らすものは手放しましょう」と自身の考えを示した。

ただしYOUは、疲れたり、力を使ったりすることを一律に否定したわけではない。「楽しいすり減りあるじゃないですか」と話し、好きなことをして何かを得るための疲労感にも言及。それらとは明らかに違うすり減り方をしてしまうものは、相談者のように手放すという選択があると伝えた。

「とても勇気がいることだと思うんですけれども、素晴らしい選択をされたなと思います」と相談者をねぎらったYOU。「手放した分、本当に新しい何かが必ず入ってまいりますので」と励まし、そこでまた挑戦と試行錯誤を重ねていくことに触れた。

新しい仕事では「機嫌よくお仕事できるように」

続いてYOUは、自身が新しい仕事を迎える際の心構えも紹介。レギュラー番組が始まったり、終わって別の番組が始まったりするたびに、気持ちを新たにしているという。

意識しているのは、一緒に仕事をする人への敬意と仲間意識、そしてパートナーシップ。自分の機嫌がよい方が余裕も生まれるとして、「機嫌よくお仕事できるように前の日に準備しております」と説明し、睡眠や心の余裕を挙げた。

最後には、「あとは宝くじに当たったら言うことなし」とユーモアも交えたYOU。新たな一歩を踏み出した相談者には、「やりがいを持って大切にやっていっていただきたいと思います」とエールを送っていた。