一人で過ごす時間も、仕事も楽しい。それでも、年齢を重ねても仲良くできるパートナーに出会いたい――。息子3人を育て上げ、25年の結婚生活を経て離婚した53歳女性が、10日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)の第15回にメッセージを寄せた。相手選びに悩む女性の言葉に、パーソナリティのYOUは、自分にも重なるものを感じたようだった。

YOU

離婚後も元夫とは良好な関係 新たなパートナーを望む一方で…

相談を寄せたのは、神奈川県の53歳女性。息子3人を育て上げ、25年の結婚生活を経て離婚したが、元夫とは今も家族として良好な関係を保っているという。

離婚後は、何人かとデートをしたり、交際したりしてきた。しかし、面白さと真面目さを兼ね備えた相手に出会うことの難しさを感じているそうだ。

女性は一人で過ごすことも好きで、仕事も楽しいと説明。その一方で、「年を取っても仲良くできるパートナーに出会いたいとも思っております」と、これからの人生を共に楽しめる相手への思いも記した。

ただ、相手を選ぶ際には「ちょっとギリギリの変わった方を選びがちです」とも。楽しく過ごせるパートナーを見分けたいという相談に、YOUは「これは私が書いたおハガキでしょうか? という感じですけども(笑)」と、自身との共通点を見いだした。

映画や神社へのお参りを楽しむ、YOUの友人付き合い

YOUは「まだお若い53歳ですからね」と女性に声を掛け、離婚後も元夫と仲良くしている状況に触れた。

続いて、自身の普段の交友関係を紹介。友人の男女比は同じくらいだというが、よく行くバーには男性が多く、自分が最年長なのだという。知り合った当時は20代前半だった男性たちも、今では年齢を重ねていると、長く続く付き合いを振り返った。

その中には映画好きの友人もおり、3人で「映画の会」を作っているそう。誰かが見たい映画を提案すると、都合の合う人が一緒に出掛ける。ほかにも、神社へのお参りを共にすることがあると話した。

YOUは、そうした友人たちについて、恋愛感情があるという意味ではなく、よくしてくれる年下の男性たちだと説明。パートナーとは別に、興味の合う相手と日常を楽しむ様子を伝えた。

「お寿司はあいつ、お散歩はあいつ」 一人にすべてを求めず楽しむ提案

女性が「ギリギリの変わった方」を選びがちだと明かしたことには、YOUも「私同様でございます」と共感した。

そのうえで、「このフランス映画はこの人と行きたいな」と、楽しみたいことに合わせて一緒に過ごす相手を考える方法を提案。「一人で全部をまかなうことは、それは結婚だったりするような気がする」と話した。

「せっかくなので、お寿司はあいつ、お散歩はあいつ」。YOUは、離婚を経た女性に、食事や散歩など、それぞれの時間を気の合う相手と楽しむ付き合い方を示した。

また、人としての礼儀やエチケットについて同じ感覚を持っていることにも触れながら、「私はやっぱり今でもギリギリ変わった方をなんか選んでおります」と自身の傾向を打ち明けた。

「そういう星の下なんです」とユーモアを交えたYOU。相談者と自分を重ね、ギリギリのところを見極めながら、「私たち楽しんでいけたらと思っております」と呼びかけていた。