かつて自宅に空き巣が入り、恐怖のあまり、同級生の親友に一緒に泊まってもらったというナインティナイン・岡村隆史。その親友も空き巣被害に遭い、岡村に電話をかけてきたことがあった。19日深夜放送のニッポン放送のラジオ番組『ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)で、岡村が当時の思いがけないやり取りを振り返った。

岡村隆史

空き巣被害に遭った夜、親友に連絡「ちょっと一緒にここ泊まって」

この日の「おかむら芸大 入学試験」のコーナーでは、岡村が2004年に遭った空き巣被害にちなんだ問題がリスナーから寄せられた。

これをきっかけに、岡村は当時の記憶をたどった。自宅には警察が駆けつけ、指紋や犯人のものとみられる足形などを調べていたという。しかし、割られた窓ガラスはその日のうちには修理できず、岡村は不安を抱えたまま夜を迎えることに。

「また入ってこられたりしたら、えらいことやなぁと思って」

そこで連絡したのが、同級生で親友の俳優・鈴木健介だった。

「ちょっと一緒にここ泊まって。また来るかもわからへんから」と頼み、自宅に泊まってもらったことを覚えているという。

そんな鈴木も、東京に来てから空き巣被害に遭ったことがあった。ある日、岡村のもとに鈴木から電話がかかってきた。

「空き巣、入られてん」

警察に自宅を調べてもらったことなどを聞き、何か盗まれたものはあるのか尋ねた岡村。鈴木は、仕送りのお金を盗まれたという。岡村は「そうか、大変やったな」と同情し、その後も鈴木の話に耳を傾けた。

犯人の特徴を伝えられた後、親友から思いがけない質問

鈴木は、空き巣の犯人には家の事情をよく知っている人物も多いらしいと説明。さらに、警察の調べで分かったという犯人の特徴について話し始めた。

「女の人か、小柄な人らしいわ、犯人って」

そして、採取された足形のサイズが24.5cmだったことを伝えると、鈴木は岡村にこう尋ねたという。

「岡ちゃん、足のサイズなんぼ?」

親友の被害を心配しながら話を聞いていたところ、思いがけない質問を受けた岡村。

「お前……あのな、そこそこ儲けてるで!」

自身の足のサイズも24.5cmだった岡村は、「わざわざお前のとこの家行って、仕送り盗まへんわ!」とツッコミ。

「お前、親友を疑うか」

事件について長々と説明された末、自分の足のサイズを聞かれた岡村。「盗らんで」に鈴木も「そやな」と応じていたといい、岡村は「びっくりしましたけど(笑)」と当時のやり取りを懐かしそうに振り返っていた。