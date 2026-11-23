職場で誰かがお土産を配り始めると、早い段階でその存在に気づき、どこのお土産なのかまで把握しているという32歳男性。しかし、いざ自分の番が来ると、あるリアクションをしてしまうという。22日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介された男性リスナーの投稿に、安住紳一郎アナウンサーも共感した。

安住紳一郎アナウンサー

「自分の分を期待していると思われるのは恥ずかしい」

この日のメッセージテーマは「ついついやっちゃうこと」。32歳の男性リスナーから、「職場でお土産をもらう時、自分の番が来るまで気づかないふりをしています」という投稿が寄せられた。

「これもね、自意識との戦いだよね」と反応した安住アナ。男性は、その時の自身の行動を事細かにつづっていた。

「職場で誰かがお土産を配り始めると、早い段階で察知し、ソワソワしてしまいます。目立たない程度に仕事の手を止め、耳を澄まし、どこのお土産かも把握していますが、あえて視線を送ったり反応したりはせず、気づかないふりを続けます」

そして、いよいよ自分の番が来ると、「え、お土産ですか?」と、まるで初めてその存在に気づいたかのようにリアクションするという。その理由について男性は、「自分の分を期待していると思われるのは恥ずかしいですし、いざもらう時は新鮮なリアクションをしたいものですね」と説明した。

安住紳一郎アナにも心当たり 機内食を待っていると…

安住アナは「わかる。とってもわかるね」と共感。反対に、配っている人をずっと見つめながら自分の番を待つ姿を想像し、スタジオの笑いを誘った。

さらに、自身にも似たような経験があるそうで、飛行機で機内食が配られる時の心境を紹介。順番に配られているはずの機内食が、なぜか自分のところだけ飛ばされてしまうことがあるという。そんな時も、食事を心待ちにしていたことを悟られないように我慢するそうだが、「心の中ではズコッてね」と吐露。

客室乗務員が交代するなどして、カートが遠くへ行ってしまうと、寝たふりをしながら片目で様子を確認することもあるという。

「え、俺じゃないの? 順番的に」

職場でお土産を待つ男性の投稿をきっかけに、安住アナ自身の意外な一面も明らかになった。