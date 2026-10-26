10年続けた課長職を、何の相談もなく外れることになった。妻の手術も重なり、複雑な感情を抱えていた男性に、元上司が掛けたのは意外な言葉だった――。10月24日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)で、57歳男性からのメッセージを紹介。パーソナリティーのYOUは、男性が築いてきた人との関係にも目を向けた。

YOU

10年続けた課長職を外れ、悔しさを元上司に相談

メッセージを寄せたのは、愛知県の57歳男性。製造会社に勤める会社員で、今年7月、会社側から何の相談もなく、10年続けてきた課長職を外れることになったという。ちょうどそのタイミングで、妻の手術も重なった。「初めは悔しいやら、いろんな感情が入り乱れました」と、当時の心境をつづった男性。会社の元上司に相談すると、こんなアドバイスが返ってきた。

「ご先祖さんが外してくれたと考えなさい」

その言葉を受け、男性は出来事を別の角度から捉えるようになったという。課長を続けていれば、妻の世話をする時間も取れなかったかもしれない。「今思うと良かったのかもしれないと思います」と記し、「これからは自分の時間も大切にしていけたらな」と、現在の思いを伝えた。

YOUが「財産」と捉えた、元上司との関係

YOUは「素敵な上司さんですね」と反応。10年続けた仕事について何の相談もなかったことには、悲しい気持ちになるだろうと寄り添い、妻の手術も重なった状況を「ダブルショック」と表現した。

一方で、そのまま課長職を続けていたら、妻の世話に充てる時間は少なくなっていたかもしれないと、元上司の言葉を受け止めた。そしてYOUが目を向けたのは、男性がこれまで築いてきた周囲との関係だった。仕事の実績に加え、助言をくれる元上司や仲間がいることも、きちんと勤めてきた証しではないかと話した。

「それは財産だと私は思いますので、非常に素敵なご関係をきちっと培ってきたんだなということが分かります」

YOUは、妻と一緒に過ごす時間ができたなら、その時間を楽しく過ごしてもよいのではないかと提案。一見すると戸惑うような出来事が、別のよい機会につながることもあると話した。

「ご自分の時間を大切にしていっていただきたい」

その後、YOUは自分にも似た経験がないか考えていると明かし、放送作家の宮森かわら氏に話を振った。宮森氏は、担当番組が終わって残念に思っていたところ、その番組を続けていれば引き受けられなかった別の番組の話が来た経験を紹介。YOUも「それはありますね」とうなずいた。

改めて、男性に助言をくれた元上司の存在に触れたYOU。そんな元上司に相談できる間柄である男性のことを「一番素敵な方だと思います」と褒め、最後は、「本当にいい機会だと思って」と呼びかけ、妻と楽しい時間を過ごしながら、「ご自分の時間を大切にしていっていただきたいなと思います」と伝えていた。