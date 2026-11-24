新人として挨拶しても、目を合わせてもらえなかった。ところが、次の曲を出して再び訪ねると、相手の言葉は変わっていた――。歌手のきゃりーぱみゅぱみゅが、21日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)に出演。18歳でデビューした当時の挨拶回りや、多忙な活動の中で支えになっていたものを明かした。

きゃりーぱみゅぱみゅ

名古屋、大阪、福岡へ――新人として出向いた先で

デビューへ至る経緯を聞いたYOUは、「PONPONPON」「つけまつける」「ファッションモンスター」などの楽曲に触れ、急に売れるとはどんな感覚だったのかと質問した。

きゃりーが振り返ったのは、18歳でデビューしたばかりの頃。「カラフルなファッションしてたりだとか、あと何よりも、きゃりーぱみゅぱみゅっていう名前がやっぱ舐められて」と、自分が受けたと感じた対応を説明した。

名古屋や大阪、福岡など各地へ挨拶回りに出向いていたが、新人として名乗っても、目を合わせてもらえないようなことがあったという。

YOUは、「感じが悪い人、いっぱいいるからね。今はあんまり見かけないけど」と自身の実感を重ね、「頑張ったわね」と声をかけた。

「絶対売れると思ってた」と言われた再訪

その後、「つけまつける」を出し、再び挨拶に訪れたときのことだった。相手からは「いやもう絶対売れると思ってた」と言われたという。最初に訪ねた際とは異なる信じられない言葉ではあるが、きゃりーは苦い記憶を思い出しながら明るく笑い飛ばし、YOUも「そういうやつ多いよね」と応じた。

話題は、デビュー後の忙しさへ。YOUが体のしんどさなどを尋ねると、きゃりーは「それしか知らなかったんで」と答えた。

活動を始めたばかりで、何が忙しい状態なのか、大変なのかを比べる基準がなかった。ソロで活動していたこともあり、グループなら誰かと忙しさについて話せたかもしれないが、そうした感覚を共有する相手もいなかったという。

当時を振り返り、「そこら辺は結構感覚が麻痺ってたりだとか」と表現した。

忙しい活動の中で「恋愛に救われた部分も」

一方で、きゃりーは「活動しながらも割とちゃんと恋愛もしていたので」とも打ち明けた。それを聞いたYOUは、当時のことを思い出した様子で反応。きゃりーは「結構、恋愛に救われた部分もたくさんあって」と、プライベートでの関係が支えになっていたことを伝えた。

相手も同じ職業だったことに触れると、YOUは「知ってる! みんな知ってるから!」と、親しい間柄ならではの言葉を返していた。