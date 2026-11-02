俳優の佐藤B作が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【佐藤B作が語る激動の昭和演劇史!】SUPER EIGHT安田章大の舞台で片桐仁と仲良しに! 監督・山田洋次&伊丹十三が怖すぎた! 自由劇場に直談判で修行!? お世話になった先輩・渥美清のアドリブがすごい!」に出演。片桐仁とともに、SUPER EIGHT・安田章大の舞台での活躍や食生活について語った。

佐藤B作

佐藤B作と片桐仁が安田章大について語る

安田章大が主演を務めた舞台『閃光ばなし』で共演した際の思い出を振り返るなかで、片桐が「もう大変な……! SUPER EIGHT安田くん(の舞台)は回数が多いんですよね。お客さんがいっぱい入ってくれるから」と話すと、佐藤は「一生懸命の人だったな、あの人は」と安田の人柄に賛辞。片桐が「今年も舞台3本やってますよ」と返すと、佐藤は「本当?」「体がきくね、あの人は」と驚きの声を上げた。

また、片桐は「今度はちっちゃい劇場で50何回やるって言ってましたよ」「ものすごいセリフ量でした」と説明しながら、「SUPER EIGHTでバラエティを何本かやってるじゃないですか?」「それをやりながら稽古して」と称賛した。

さらに、安田について「1日1食でね」と片桐が語ると、佐藤は「1食なの?」と驚いた表情。片桐によると、安田は以前、舞台の役作りで減量することになった際に食事を朝の1回にしたそうで、「鹿肉のジビエとかを400グラムとか食べて。夜はワインだけ飲んで寝るみたいな生活を10年近くしてるんですよ、ヤス」と明かした。また、片桐は「だから、自腹で弁当を差し入れに出したのに、食べないんですよ(笑)」というエピソードも披露していた。