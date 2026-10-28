俳優の佐藤B作が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【佐藤B作が語る激動の昭和演劇史!】SUPER EIGHT安田章大の舞台で片桐仁と仲良しに! 監督・山田洋次&伊丹十三が怖すぎた! 自由劇場に直談判で修行!? お世話になった先輩・渥美清のアドリブがすごい!」に出演。勝新太郎さんが監督を務める映画の出演オファーを断った過去を明かした。

佐藤B作

勝新太郎さんが監督を務める映画の出演オファーを断った理由

佐藤は自身の俳優人生を振り返るなかで、勝新太郎さんの名前を挙げ、「あの人の映画にも声かかったんだけど……自信がないのよ。大好きな俳優さんだから。大好きな俳優さんの前で演技する自信がないの。あの人がこうやって(カメラレンズを通して)覗いてる前で、俺、演技する自信ねえなと思って、断ってもらったりとか」と回顧。

片桐仁が「ええ!?」と驚きの声を上げると、佐藤は「本当にね、どうしようもない人間なんですよ(笑)」と自虐。それに片桐が大笑いしながら、「断ったりするんですね」と尋ねると、佐藤は「だって、勝さんが覗いてる前で演技できるか?」「俺はできない」と吐露した。

また、片桐が「勝さんの監督・主演の作品?」「断ったで言ったら、唯一ですか?」と聞くと、佐藤は「そうだね」「『できない。断ってくれ』って」とポツリ。片桐が「すごいですね」と目を丸くし、「でも今、後悔してますもんね?」と投げかけると、佐藤は「後悔してる。やっときゃよかったなあと思う」「あれは後悔してるな」とこぼしていた。