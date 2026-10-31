俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【驚愕】数々の名作に出演する実力派俳優・佐野史郎がドラマの裏側や芸能界裏話を大暴露!」に出演。芸人に対して長年抱いている印象を明かした。

佐野史郎

佐野史郎

佐野史郎が「昔からもうとにかく芸人さん怖くて」と語る理由

関根勤とのトークのなかで、佐野は「芸人さんって、なんであんなに瞳が笑ってないんですか?」と疑問を投げかける。これに関根が「僕も言われたことありますよ、昔。『目は笑ってないですね』って」と返すと、佐野は「全員そうじゃないですか。どんなに新人の漫才の人でも」と語った。

さらに、佐野は「本当にアングラ育ちの俳優としては、昔からもうとにかく芸人さん怖くて」と告白。「ずっと観察されてるからかなと思いながら」と、その理由を推測すると、関根は「俺、それ初めて意識しました」と驚いた様子を見せた。

その後、佐野が「いまだに慣れないですね。何十年やってても、そういう芸人さんたちとお仕事するときって。ドラマであっても」と打ち明けると、関根は「目が怖いんですか?」と質問。佐野が「怖いですね」と答えると、関根は「これ初めて聞いた。最高!」と笑いながら反応した。

さらに、関根が「若手も怖いですか?」と尋ねると、佐野は「怖い怖い怖い」と即答。ただ、「爆笑問題の2人なんかはニュートラルな感じがする」そうなのだが、佐野は「もちろん怖いですよ」「田中さんのほうが怖いかな。でも、ちゃんと正直にものを見てらっしゃるからだろうな」と、自身の考えを語っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超える。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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