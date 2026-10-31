俳優の佐野史郎が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【驚愕】数々の名作に出演する実力派俳優・佐野史郎がドラマの裏側や芸能界裏話を大暴露!」に出演。芸人に対して長年抱いている印象を明かした。

佐野史郎

佐野史郎が「昔からもうとにかく芸人さん怖くて」と語る理由

関根勤とのトークのなかで、佐野は「芸人さんって、なんであんなに瞳が笑ってないんですか?」と疑問を投げかける。これに関根が「僕も言われたことありますよ、昔。『目は笑ってないですね』って」と返すと、佐野は「全員そうじゃないですか。どんなに新人の漫才の人でも」と語った。

さらに、佐野は「本当にアングラ育ちの俳優としては、昔からもうとにかく芸人さん怖くて」と告白。「ずっと観察されてるからかなと思いながら」と、その理由を推測すると、関根は「俺、それ初めて意識しました」と驚いた様子を見せた。

その後、佐野が「いまだに慣れないですね。何十年やってても、そういう芸人さんたちとお仕事するときって。ドラマであっても」と打ち明けると、関根は「目が怖いんですか?」と質問。佐野が「怖いですね」と答えると、関根は「これ初めて聞いた。最高!」と笑いながら反応した。

さらに、関根が「若手も怖いですか?」と尋ねると、佐野は「怖い怖い怖い」と即答。ただ、「爆笑問題の2人なんかはニュートラルな感じがする」そうなのだが、佐野は「もちろん怖いですよ」「田中さんのほうが怖いかな。でも、ちゃんと正直にものを見てらっしゃるからだろうな」と、自身の考えを語っていた。