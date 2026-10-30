俳優の羽田美智子が、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。日々の家事や仕事に取り組む際に意識している「5時間後の自分を助ける」という考え方を明かした。

羽田美智子

「5時間後の自分を助けるつもりでやろう」

この日の動画では、番組に寄せられた視聴者からのメッセージを紹介。以前の配信で羽田が「朝飯前が好き」と話していたことをきっかけに、朝の時間を活用するようになったという40代の会社員からの便りが届いた。

その視聴者は、夕飯の支度を少しでも済ませておこうと、朝からおかずを作るようになったそう。夫がまだ寝ている時間に、朝の気持ちのいい風を感じながら作業することで、夕飯前に気が進まないまま取り組んでいたときとは、気持ちが大きく変わったという。さらに、夫が起業したばかりで先々への不安を抱えることもあるものの、目の前のできることをこなしていくと、少し気持ちが落ち着くこともあるとつづられていた。

これに羽田は「わあ、これはうれしいね」と喜び、「朝飯前って、本当に仕事がはかどるから、一番いいよね。何よりも、こうやって夜の自分を助けることをやるといいと思う」と共感していた。

自身も日々の作業に取り組む際「5時間後の自分を助けるつもりでやっている」と考えていることを告白。さらに「5時間後の私が、5時間前の私に『ありがとね。やっといてくれたから楽だわ』って言うと、すごくいい」と、過去の自分に感謝することも勧めた。

また、メッセージを送った視聴者に対しても、「『助かる! あなたすごいわ!』と言ってあげるといい」とアドバイスしつつ、「どうせやらなきゃいけないことは、楽しくやった方がいい」と自分自身を褒めることの大切さを伝えた。