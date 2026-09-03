「それが一番スムーズにいく」俳優の羽田美智子が、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。長年出演したテレビ朝日系ドラマ『特捜9』のメンバーとの食事会について語った。

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誘うことが多い人の悩み相談に回答「それで満足してるのではないかな」

8月26日に公開された動画では、30年来のママ友との関係に悩む50代女性からの相談を紹介。相談者は、お茶やランチに行く際に自分から誘うことが多く、相手から誘われることは数えるほどしかないため、「私の誘いが嫌なのかな」と考えてしまうという。

これに羽田は、相談者について「すごい気が利きすぎるんじゃないのかしら」と推察。「ママ友さんは楽なんだと思いますよ」「自分から誘うことはないのは、誘ってくれる時に乗っているから、それで満足してるのではないかな」と私見を述べた。

自身については「意外と家族の中では誘う人」と説明。「常に誘って、場所も決めて、みんなの意見を聞いて、お金も払う人(笑)」と、自ら食事などをセッティングすることが多いという。

一方、友人の中には店選びなどを率先して動いてくれる人もいるそうで、その場合は「私はもう完璧に甘えちゃいます。全部乗っかっちゃって」と笑顔。「本当にそういう方っていっぱいチョイスがあって選んでくれるから、楽だなと思う」と感謝した。

そんな流れから、俳優仲間との食事会にも言及。「『特捜9』(テレビ朝日)メンバーとの食事会を、まだ今も時々やっているんだけど」と、現在もメンバーで集まっていることを明かした。

大人数での食事会だけにセッティングする人はある程度決まっているそうで、「やる人が決まっていて、私とイノッチ(井ノ原快彦)」と告白。「2人でこうしようああしようと決めて、最終的にはイノッチが決めてくれて、みんな乗っかる」と食事会開催までの流れを説明し、「それが一番スムーズにいく」と語った。

さらに羽田は、「メンバーをまとめるまでは一緒にやって」と自身の役割についても説明しつつ、「役割分担ができている」と『特捜9』メンバーの現在の交流を明かしていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』は、俳優の羽田美智子が、視聴者からのお便りとともに、井戸端会議感覚でゆるく話していく。「Change of Life」とは英語で更年期を意味し、チャンネルでは、更年期の悩み・症状・対策、40～50代女性の健康と美容・ライフスタイル・老後・介護・趣味をテーマにしている。

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