「前だったら……」俳優の羽田美智子が、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。年齢を重ねる中で感じる“涙の変化”について語り、母親にまつわる印象的なエピソードを明かした。

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「よく泣いていたなって時に全然泣けない」羽田美智子に訪れた変化

19日に公開された動画では、視聴者から寄せられた“更年期あるある”を紹介。「最近急に涙もろくなって、すぐに泣いてしまって自分でも驚いています」というお便りが届くと、羽田は、「子どもが一生懸命何かをしている姿を見るだけで、うぅ……となったりする」と共感。一方で、自身には「前だったらこのシチュエーション、よく泣いていたなって時に全然泣けない」ことも増えたと明かした。

「冷めてるってことですか?」と聞かれると、羽田は「冷めたのか、経験してきちゃったからか、『まぁ、そういうものだよな』と思う……」と、自身の感情の変化を分析した。 そんな話の中で、羽田は母親から聞いた言葉を紹介。母は「悲しい話とか聞いても全然泣けなくなった」と話していたそうで、「それはもうあることだから」と受け止められるようになった一方、「うれしいことだと泣けちゃう」と語っていたという。

そして羽田は、「だから、父の葬儀の時に母が泣かなかった」と回顧。父との別れの場では涙を見せなかった母だったが、その後、家族にうれしい出来事があった際には号泣していたそう。そんな母の姿を見て、「人って、ある意味どこか強くなって、ある意味すごく心がほどけるのかな」と感じたそう。

自身が今、涙を誘われるものについては「純粋無垢にひたむきに頑張ってる人」と説明。小さな子どもや、病気を抱えながらも誰かのため、社会のために懸命に生きる人の姿には「グッときちゃうかな」と語った。

一方で、失恋の話などについては「あんま泣けない」といい、「また次があるじゃない」と考えるようになったとも告白。年齢や経験を重ねる中で、心を動かされるポイントそのものが変化してきたことを明かしていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』は、俳優の羽田美智子が、視聴者からのお便りとともに、井戸端会議感覚でゆるく話していく。「Change of Life」とは英語で更年期を意味し、チャンネルでは、更年期の悩み・症状・対策、40～50代女性の健康と美容・ライフスタイル・老後・介護・趣味をテーマにしている。

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