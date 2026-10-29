アイドルグループ・Kis-My-Ft2と通信カラオケ・JOYSOUNDのコラボキャンペーンが、28日からスタートした。12枚目のアルバム『Kis SCENE』のリリースを記念したもので、対象楽曲を歌うと、抽選で100人にオリジナルラバーコースターがプレゼントされる。

Kis-My-Ft2×JOYSOUND コラボキャンペーン

『Kis SCENE』収録曲を歌ってスピードくじに挑戦

今回の「Kis-My-Ft2×JOYSOUNDコラボキャンペーン」は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとする対象機種を導入したカラオケ店舗で実施。

スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って、「Escape」をはじめとするアルバム『Kis SCENE』の収録楽曲を選曲すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦できる。

参加者の中から抽選で100人に、「Kis-My-Ft2×JOYSOUND オリジナルラバーコースター」をプレゼント。スピードくじには1曲につき1日1回挑戦でき、キャンペーン期間中は繰り返し応募可能。当選は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」で、キャンペーン期間は11月30日23時59分まで。課題曲などの詳細は、キャンペーン特設ページで確認できる。

デビュー15周年、毎月新曲リリースにドームツアーも

Kis-My-Ft2は、2011年8月10日にシングル「Everybody Go」でCDデビューし、今年15周年を迎えた。

デビュー発表日である2月12日の「茶封筒の日」を皮切りに、毎月新曲をリリースするなど、15周年イヤーを盛り上げる様々な企画を展開している。

さらに、今冬にはドームツアー『Kis-My-Ft2 DOME TOUR 2026-2027 fan IS・・・・・・』の開催も決定。音楽活動を精力的に展開する中、今回のJOYSOUNDとのコラボレーションもファンにとって楽しみな企画となりそうだ。