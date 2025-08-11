アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー記念日の10日、全国ツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演を開催。5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し1万5000人の観客を沸かせた。「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」では、サンドウィッチマンがサプライズ登場し、8人でパフォーマンスして盛り上げた。

サンドウィッチマンが「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」横浜アリーナ公演にサプライズ登場

6月21日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演を皮切りに全国8カ所24公演を回るアリーナツアー。今回もツアーの演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となって構成され、衣装は玉森裕太が担当した。

レギュラー番組での共演など、かねてから親交のあるサンドウィッチマンをゲストボーカルに迎えた楽曲「お疲れ様です！feat.サンドウィッチマン」では、MVの中華料理店の世界観が表現され、ラストサビ前の間奏でサンドウィッチマンが登場。大歓声が沸き起こる中、伊達みきおは「俺たちがキスマイだ!」と言い、MVでも披露しているサビのダンスを8人でパフォーマンスした。

パフォーマンス後、改めて「お疲れ様!」「お疲れ様です!」と挨拶する伊達と富澤たけし。伊達が「Kis-My-Ft2、15年目突入おめでとう! サンドウィッチマン、28年目おめでとう!」とキスマイと自分たちを祝福し、「楽しいですね。ドキドキするね」と感想を述べると、富澤も「ふわふわしちゃう」と話した。

また、伊達はリハーサルでミスをして、二階堂に指摘されたと告白。本番では成功し、二階堂は「完璧でした!」と太鼓判を押した。

さらに、帰ろうとするタイミングで、伊達が「1個だけショートコントやる?」と言うと、キスマイは「いいんですか!?」「マジですか!?」と食いつき、2人がキスマイを取り入れたショートコントを披露すると会場は大盛り上がり。キスマイは「最高でした」「うわ～すごいよね」「ありがたい」と感激していた。

公演前に行われた囲み取材で、宮田俊哉は「番組でずっと長く共演させてもらっていて、いつか音楽とかでも一緒にやりたいですねという話をしていたところからこういうコラボが実現しました」と話していた。